Vas bolijo zapestja, prsti in kolki - tu je prva pomoč

Bolečine v zapestju. Če imate boleča zapestja, je lahko težko že samo dvigniti zapestje ali ga stisniti v pest.

Rešitve: z uporabo funkcionalne opornice čez dan lahko opravljate naloge z manj bolečinami. Uporaba počivalne opornice ponoči zagotavlja dodatno podporo in lahko prepreči deformacijo. Te vaje lahko prav tako pomagajo pri lajšanju bolečin v zapestju:

S palcem na eni roki počasi in nežno odmaknite palec od prstov na nasprotni roki. Držite tako dolgo, da jih preštejete do 25. Ponovite z drugo roko.

Z rokama, iztegnjenima pred seboj v višini prsnega koša, položite zapestji nazaj na hrbet, nato pa ju počasi iztegnite drug od drugega. Zadržite, dokler ne preštejete 25. Če bolečina ne popusti, s terapevtom krepite mišice na hrbtni in stranski strani roke.

Bolečine v prstih

Boleči prsti lahko otežijo dvigovanje majhnih predmetov ali držanje pisala ali svinčnika.

Rešitve: pri pisanju uporabljajte pisala ali svinčnike z mehkimi prevlekami. Otroci z bolečinami v prstih lahko uporabljajo velike svinčnike ali barvice. Če je mogoče, namesto pisanja z roko uporabite računalnik in programsko opremo za prepoznavanje glasu, če težko uporabljate tipkovnico. Za krepitev prstov uporabite gnetljivo maso, kit ali stresno žogico.

Bolečina v kolku

Bolečine v kolkih lahko otežijo hojo, vzpenjanje po stopnicah, dolgotrajno sedenje ali celo spanje. Bolečine v kolkih pri otrocih lahko kažejo na nenadzorovano vnetje, ki lahko nezdravljeno povzroči poškodbe sklepov in težave z rastjo. Zato je še posebej pomembno, da otroci poiščejo strokovno pomoč pri fizioterapevtu ali revmatologu. To velja tudi za odrasle z vnetnimi oblikami artritisa..

Rešitve: izvajajte vaje za ohranjanje gibljivosti in raztezanje, da ohranite gibljivost, ublažite bolečino in zmanjšate tveganje za nadaljnje poškodbe. Tudi namakanje v topli kopeli lahko pomaga zmanjšati bolečine in togost ter olajša vadbo. Tukaj sta dve vaji, ki ju lahko preizkusite:

Ležite na hrbtu s pokrčenimi koleni in stopali plosko na tleh. Nežno napnite mišice in zadnjico ter dvignite boke tri do pet centimetrov od tal. Izogibajte se upogibanju hrbta. Zadržite pet do deset sekund, nato pa boke počasi spustite na tla. Ponovite desetkrat, dva- do štirikrat na dan.

Ležite na hrbtu, obe nogi pa imejte poravnani. Eno koleno z obema rokama počasi potegnite proti prsim, dokler ne začutite blagega raztega v zadnjici. Zadržite 30 do 60 sekund. Trebušne mišice naj bodo napete, nogo pa počasi spustite nazaj navzdol. Ponovite z drugo nogo. Vadite dva- do štirikrat na dan.