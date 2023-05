Vas bolijo sklepi? Tu je prva pomoč

Tale vodnik skozi bolečine vam lahko pomaga. Bolečine pri artritisu lahko prizadenejo celotno telo. Boleč vrat vam lahko na primer prepreči, da bi pravilno obrnili glavo, kar obremenjuje ramena.

Zaradi bolečega kolena lahko hodite tako, da to vpliva na vaše boke, hrbet in stopala. In če se sklep ne premakne, da bi ga zaščitili, je njegovo premikanje sčasoma težje, v nekaterih primerih pa skoraj nemogoče.

Če bolečine v sklepih povzroča vnetna bolezen, kot sta revmatoidni artritis ali juvenilni idiopatski artritis (simptomi bolezni pojavijo pred 16. letom starosti), je potrebno sistemsko zdravljenje, da se ustavi vnetje, ki lahko privede do poškodbe ali uničenja sklepa. Pri izbruhih bolečin, vztrajnih bolečinah ali bolečinah zaradi drugih vzrokov lahko sami naredite veliko stvari - ali se o njih pozanimate pri zdravniku ali fizioterapevtu -, da bi si olajšali težave.

Rešitve so različne in lahko vključujejo opornice, terapevtske vaje ali bolj neformalne vsakodnevne spremembe doma in zunaj njega. Tukaj je nekaj predlogov za lajšanje bolečin v sklepih od nog do glave:



Bolečine v vratu

Bolečine v vratu lahko otežijo gledanje navzgor ali obračanje glave vstran. Če se z gibanjem ramen ali celotnega telesa izogibate zvijanju vratu, lahko okoliške mišice bolijo enako močno kot sami sklepi.

Rešitve: na mišice položite vlažne tople obkladke, da se sprostijo. Spite z vratnim vzglavnikom - ali brez vzglavnika - da bi ublažili bolečine v vratu. Izvajajte počasne vaje za gibanje, kot je premikanje glave navzgor in navzdol ter vstran, da preprečite izgubo gibljivosti in zmanjšate bolečino.

Bolečine v čeljusti

Čeljustni sklep je lahko pogost vir nelagodja, zaradi česar je boleče ugrizniti v debel sendvič ali jabolko. Bolečine v čeljusti so pogoste na strani obraza ali tik pred ušesom.

Rešitve: med bolečinami v čeljusti jejte mehkejšo hrano, ki zahteva manjšo silo, hrano razrežite na manjše grižljaje, da boste čim manj žvečili, in se izogibajte žvečilnemu gumiju. Za lajšanje bolečin uporabljajte tople ali hladne obkladke - ali kombinacijo obojega. Izogibajte se dejavnostim, kot so stiskanje čeljusti, držanje telefona med ušesom in vratom ali naslanjanje brade na roko, ki lahko bolečino še poslabšajo. Med zehanjem podprite čeljust tako, da jo s palcem in kazalcem rahlo pritisnete pod brado. Masirajte mišice glave in vratu, da sprostite napetost.

Bolečina v komolcu

Komolec je treba zravnati, tudi če povzroča bolečine, sicer lahko sčasoma izgubite to zmožnost. Sčasoma lahko zaradi držanja katerega koli sklepa v upognjenem položaju pride do skrajšanja mišic na tej strani.

Rešitve: uporabite grelno blazino ali si privoščite toplo kopel ali tuš, da sprostite sklep in razbremenite toge mišice. Pri otekanju uporabite ledene obkladke. Da bi preprečili skrajšanje mišic, poskusite z vajami, pri katerih je treba iztegniti komolec, na primer z odrivanjem lahkih predmetov ali "potiskanjem" navideznih predmetov do stropa. S fizioterapevtom se pogovorite o različnih vrstah opornic in opornic, ki razbremenijo boleč komolec in omogočajo celjenje.