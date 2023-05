Tudi moški naj bi imeli biološko uro

Nedavno je bila zaključena študija, ki je vključevala 40-letne podatke o vplivu starosti staršev na plodnost, nosečnost in zdravje otroka skozi leta. Zaključek je, da moški, starejši od 45 let, med nosečnostjo ogrožajo svojo partnerko, pa tudi otroka, ki ima lahko različne zdravstvene zaplete.

Izsledki raziskave so prišli v času, ko obstaja trend, da moški vedno bolj odlagajo rojstvo otrok in ko se vse več otrok rodi očetom, starejšim od 45 let.

Ugotovljeno je bilo, da imajo ti moški manjšo plodnost in lahko svoje partnerke izpostavijo tveganju za sladkorno bolezen in prezgodnji porod. Ti otroci imajo lahko tudi nizko porodno težo, prirojeno srčno napako ali razcepljeno nebo.

Te nevarnosti se povečujejo, ko otrok raste in vključujejo povečano tveganje za raka, psihiatrične in kognitivne težave ter avtizem.

Ocenjuje se, da je glavni vzrok za to naraven proces staranja, vendar poudarjajo, da trenutno ni dovolj podatkov za dokončen sklep. Raven testosterona pri moških z leti upada in to vpliva na kakovost sperme, ki je najverjetneje vzrok za omenjene težave. Pričakujemo več raziskav na to temo in morda spremembo razmišljanja bodočih staršev.