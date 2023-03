Kakšno je razmerje med tekom in pivom? Prihaja pomlad, vedno topleje bo in spet bomo po vadbi ali treningu sedeli v senci kakega gostinskega vrta in pili pivo.

Predstavljamo nekaj zanimivih eksperimentov, s katerimi so raziskovali, kako pivo vpliva na trening. Rezultati so (ne)pričakovani in tu je presenečenje: pri ženskah je drugače!

Kristie Ashwanden je v zanimivem članku za runnersworld naredila svojevrsten test, zbrala je 5 tekačev in tekačic, ki tedensko pretečejo več kot 50 kilometrov in zmerno uživajo alkohol, in se odločila, da pred tekom simulira stimulacijo s pivom. Vsi so tekli 4-krat, 2 različni dirki:

1. Večer - Pivska tekma: tekači in tekačice so odtekli 45 minut tempo treninga, po katerem so bili nagrajeni s pivom. Ne vedoč, ali bodo dobili pravo ali brezalkoholno pivo.

2. dan – Trening tekma: tekači in tekačice tečejo »do konca« z 80 odstotkov največje moči.

Celoten postopek so naslednji dan ponovili, le pijače so zamenjali.



Rezultati so bili nekoliko presenetljivi:

- moški so tekli slabše, potem ko so po teku spili alkoholno pivo

- ženske so tekle bolje po alkoholnem pivu

- subjektivni občutek se ni razlikoval glede na zaužito pijačo

Pivo po teku:

Ste že slišali, da pivo po potenju hidrira bolje kot voda? Profesor Garzon z univerze v Granadi je dokazal točno to.

Eksperiment: Profesor je svoje študente razdelil v 2 skupini in jim pustil, da se ukvarjajo z intenzivno telesno aktivnostjo, dokler njihova telesa ne dosežejo temperature 40 stopinj Celzija. Ena skupina je pila vodo, druga, uganili ste, pivo.

Kdo se je imel bolje, nam je jasno, zanimivo pa je, da so analize pokazale, da je bila skupina, ki je pila pivo, potem tudi bolje hidrirana. Seveda govorimo o kozarcu, ne o litrih piva.



Ali pijemo zmerno, da živimo dlje?

Za konec še ena zanimiva študija, ki je analizirala zaključke 34 manjših raziskav, ki so spremljale približno milijon ljudi in 94.000 primerov smrti.

Kaj vse to pomeni?

Moški, ki spijejo do štiri kozarce (niso povedali, kako velik kozarec) piva na dan, in ženske, ki pijejo do dva, imajo 18 odstotkov manjšo verjetnost, da bodo zboleli za katero od analiziranih bolezni. Predobro, da bi bilo res? Tukaj je bistvo: če presežete te odmerke, povečate tveganje za iste bolezni.

Ali to pomeni, da morate za zdravje popiti štiri kozarce piva na dan? Seveda ne. To pomeni, da se korelacija, kjer ima alkohol neposreden negativen učinek na zdravje, začne kazati pri zaužitju več kot štirih ali dveh pijač na dan.

Ključ je torej v zmernosti in načinu uživanja, pivo in predvsem rdeče vino ob kosilu pa sta še vedno priporočilo nekaterih zdravnikov.