V Ljubljani odprli največjo specializirano kolesarsko trgovino v Sloveniji

»S ponosom svoje cilje in strast poganjamo višje. S tem, ko so naši kolesarji svojo profesionalno dejavnost postavili na najvišjo možno raven in s tem posledično poskrbeli za izjemen razcvet kolesarjenja, so tudi rekreativci postali z vsakim letom številčnejši in tudi bolj zahtevni.« Nam je na otvoritvi povedal vodja prodajalne A2U, Dejan Poženel.

To je tudi razlog, da so trgovino A2U e- Bike Store s Tržaške ceste preselili v večje in bolj dostopne prostore, in sicer v ljubljansko nakupovalno središče Rudnik na Jurčkovo cesto 224 (nekdanji Baby Center). Odprti so od ponedeljka do sobote med 8. in 20. uro.

»Največji bum zadnjega časa nedvomno predstavljajo električna kolesa, ki privabljajo široko populacijo Slovencev. Ker je izbira pravega e-kolesa pomembna in vsakršen nasvet ter pomoč prijaznega prodajalca še kako dobrodošla, vabljeni v največjo specializirano kolesarsko trgovino pri nas«. Je na otvoritvi med drugim še povedal Poženel.

Koles in kolesarske opreme je res ogromno. Izbirate lahko navadna in električna kolesa priznanih znamk kot so Colnago, Willier, Lapierre, Corratec, Haibike, Winora, Ghost in Gusto. Poleg koles lahko kupite tudi kolesarsko opremo in kolesarska oblačila znamk: Gobik, Elite, Shimano, Scicon, Cratoni, Miche, XLC, Continetal, Look, Uvex, Bolle, Las, Muc-off, itd. ter tekaške copate Hoka One One. Njihova ekipa serviserjev bo stalno na razpolago v modernem, bogato opremljenem servisu.

Največja izbira Colnago koles v Sloveniji. FOTO: Arhiv A2u

