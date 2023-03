Vse prednosti slanine (celo za zdravljenje mačka je dobra)

Živila, o katerih danes govorimo, imajo velik delež maščobe, a tudi soli, ki se porabi pri sušenju. Znano je, da je prekomerno uživanje soli in maščob povezano s tveganjem za razvoj različnih bolezni in stanj, kot so visok krvni tlak, visok holesterol in različne oblike raka.

Vendar ima pa slanina tudi določene pozitivne učinke na zdravje. Slanina je precej hranljiva Povprečna 100-gramska porcija kuhane slanine po mnenju strokovnjakov Healthline vsebuje:

37 gramov visokokakovostnih beljakovin Vitamini B1, B2, B3, B5, B6 in B12.

Dostojne količine mineralov železa, magnezija, cinka in kalija.

Vse hranilne snovi, ki jih najdemo v slanini, pa najdemo tudi v drugih, manj predelanih izdelkih iz svinjine.

Zdravilo za mačka

Slanina in druga mastna hrana se pogosto uporablja kot domača zdravila za pomoč pri mačkih. Čeprav lahko visoke koncentracije soli in kalija v slanini pomagajo nadomestiti izgubljene elektrolite zaradi dehidracije in ublažijo nekatere simptome mačka, ni znanstvenih dokazov, da slanina dejansko zdravi mačka.

Zadrževanje vode

Morda so vas že opozorili, da se je poskušajte čim bolj izogibati, vendar je treba vedeti, da obstajajo tudi takšni, ki s hrano zaužijejo premalo soli. Športniki se lahko potijo ​​in izgubijo toliko soli, da povzročijo elektrolitsko neravnovesje. Prehrana z visoko vsebnostjo natrija lahko ljudem s sindromom posturalne ortostatske tahikardije (POTS) pomaga pri obvladovanju simptomov. V teh primerih lahko živila z visoko vsebnostjo natrija, kot je slanina, pomagajo ljudem, da dobijo dovolj soli v svoji prehrani, še posebej, če ne marajo okusa kuhinjske soli, dodane hrani.

Druge prednosti slanine

To živilo ne vsebuje ogljikovih hidratov, ki veljajo za povečanje telesne mase, poleg tega pa zagotavlja občutek sitosti. Je enostaven za pripravo in je zelo dober vir energije.

Koliko slanine lahko pojemo?

Čeprav slanina morda ni najbolj zdrava izbira za zajtrk, vam je ni treba popolnoma izločiti iz prehrane. Pravzaprav lahko slanino uživate vsake toliko časa, če jo kombinirate z veliko hranljivih in minimalno predelanih sestavin. Če slanino uživate redno, poskusite čim bolj zmanjšati vnos, vendar jo uživajte enkrat ali dvakrat na teden. Dnevno okvirno priporočilo je približno 30 gramov slanine, to je 70 gramov skupne maščobe na dan.