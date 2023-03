Čudežni učinek čokolade. Ko boste to prebrali, jo boste jedli brez slabe vesti

Če imate radi čokolado, je to odlična novica za vas. No, tudi za tisti, ki je ne jedo, jo bodo začeli uživati.

Čokolada nam lahko zelo pomaga pri določenih težavah. Seveda pa jo moramo uživati v zmernih količinah.

Dobra novica za ljubitelje čokolade prihaja iz Danske in Velike Britanije, kjer so znanstveniki ugotovili, da lahko čokolada zmanjša tveganje za aritmijo. Na vzorcu 55.000 anketirancev med 50. in 64. letom starosti so ugotovili, da zmerno uživanje lahko vpliva na manj pogosto pojavljanje atrijske fibrilacije.

Znanstveniki so ugotovili, da je tveganje za aritmijo zmanjšano pri tistih, ki pojedo od 30 do 90 gramov čokolade na mesec! Pa tudi pri tistih, ki zaužijejo od 60 do 180 gramov na teden! Torej ... to je zelo zmerna količina, kajne? Tudi tedenska.

V vprašalniku niso ločevali med mlečno in temno čokolado, čeprav je bil odstotek kakava v čokoladi med Danskimi anketiranci, pod 30.