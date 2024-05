Čustveno inteligentni v zvezi nikoli ne počnejo tega

Odnos s čustveno inteligentno osebo, naj bo družinski, prijateljski ali intimen je nedvomno odnos, ki ima potencial (če se s to kvaliteto seveda ponašata obe strani).

Kako pa vedeti, da je tisti, ki ste z njim v zvezi, čustveno inteligenten? Če pri njem ne opažate sledečega, zagotovo je.

Stvari, ki jih čustveno inteligentni nikoli ne počnejo v razmerju, niza Thoughtcataloge.

Ne beležijo rezultatov

Kar pomeni, da nimajo seznama napak, ki jih je storil partner in ne seznama s svojimi dosežki oziroma doprinosi k zvezi.

Vedo namreč, da razmerje ni tekmovanje v smislu, kdo je boljši in kdo je slabši, temveč gre za vzajemen trud za lep odnos, kjer se zgodijo tudi napake, ki naj bodo odpuščene, in kjer nekdo včasih vlaga več od partnerja, ker je to za razmerje koristno in ne zato, ker bi se hotel dokazovati.

FOTO: Javi_indy/Gettyimages

Ne zahtevajo popolnosti

Ne od partnerja, ne od otrok, ne glede urejenosti doma ali česarkoli drugega.

Zavedajo se, da smo vsi samo ljudje z napakami, da se včasih pojavijo težave in konflikti ter da v življenju ne sije vedno sonce.

Niso pokroviteljski do partnerja

In nanj ne gledajo kot na nebogljenega otroka, se ne odločajo namesto njega in ga v nobenem smislu ne zatirajo ali omejujejo, temveč ga spoštujejo in ga dojemajo kot sebi enakovrednega.

FOTO: Liubomyr Vorona/Gettyimages

V zvezi ne izgubijo sebe

Temveč ostanejo zvesti sebi, lastnim načelom in stališčem.

To ne pomeni, da se do določene mere ne prilagajajo življenju v skupnosti, a vsekakor se zaradi tega ne spreminjajo in ne podrejajo sočloveku.

Ne zanikajo svojih napak in se znajo opravičiti

Vsi delamo napake in tisti, ki jih prizna ter se zanje opraviči, je čustveno stabilna oseba, ki lahko zgradi prav takšen odnos.

FOTO: Tom Merton/Gettyimages

Niso pasivno agresivni

Ko se pojavijo težave ali ko se z nečim ne strinjajo, to skomunuicirajo na pravilen način, ne s pasivno agresijo in ne z manipulacijo.

Partnerjevih negotovosti ne izkoriščajo kot orožje proti njemu

Nasprotno, pomagajo mu jih premagovati in zanje kažejo razumevanje.

Hkrati nikoli ne bi izkoristili njegovega zaupanja.

Ne skušajo spreminjati sočloveka

Oziroma ga popraviti in oblikovati po svojih merilih.

Namesto tega ga sprejemajo in ga imajo radi takšnega, kot je, ne pa takšnega, kot naj bi bil po njihovih merilih boljši.