Odgovorni ste za svoja čustva

Čustvena inteligenca pomeni, da prevzemamo odgovornost za svoje čustveno stanje, pravijo duhovni učitelji. Čeprav naj bi odrasli to znali početi, veliko ljudi za svoje slabo počutje in negativna čustva, ki jih doživljajo, pogosto krivi druge, kot da bi imeli ti resnično moč, da povzročijo, da drugi kaj občutijo. Čustva so energija, ki se generira v nas. Drugi samo so, kar so, in se izkazujejo kot taki, nič drugega, pojasnjujejo duhovni učitelji.

Ljudje običajno ne želijo sprejeti, da so sami odgovorni za svoje izkušanje realnosti.

»Od vseh tisočih različnih frekvenc čustvenega doživljanja, ki bi jih lahko pritegnili iz polja univerzalne zavesti, se vedno sami odločamo, katero bomo izkusili. Če se na nekaj močno odzovete, je torej to le močan odsev nečesa, kar je že v vas,« pravi šaman Durek in doda, da ljudje običajno ne želijo sprejeti, da so sami odgovorni za svoje izkušanje realnosti, ampak raje kažejo s prstom na druge. Toda dejstvo je, da če želimo, da bi bila naša resničnost drugačna, se moramo spremeniti sami.