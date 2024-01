5 korakov prebolevanja razhoda

Prebolevanje vključuje dobre in slabe dneve, skozi katere se je treba prebiti, pa čeprav se zdi nemogoče. A prav vi ste tisti, od katerih je odvisno, kako boste sčasoma sprejeli razhod.

Če je uspelo drugim, zakaj ne bi še vam?

Sprejemanje

Nekateri ljudje se odločijo, da bodo bolečino zanikali in se skrili pred svetom. A bodite prepričani, da bo lepega dne udarila na plan z vso silo. Veliko bolje je, da se žalosti zazrete v oči, si jo priznate in nadaljujete s svojim tempom, brez obsojanja in pričakovanj. Najprej je treba žalovati.

Žalovanje

Ni pravila, koliko časa naj bi trajalo žalovanje, a spominov ni treba obujati po nepotrebnem, ne hodite na kraje, ki vas spominjajo na skupne trenutke. Priznajte si, da ste v procesu žalovanja, to naj zadostuje.

Poglejte drugače

Če lahko vse v življenju vzamemo kot lekcijo, iz katere se moramo nekaj naučiti, zakaj ne bi bil konec odnosa tudi tak primer? Premislite, zakaj je bil nekdo del vašega življenja, kaj vam je čustveno nudil in česa ne.

Niste žrtev

Ne glede na okoliščine konca odnosa se zapuščeni običajno počuti kot žrtev. Ti občutki so normalni, vendar jih lahko predrugačite. Če se prepričujete, da ste žrtev, se oropate moči in energije, ki bi ju lahko vložili v to, da prebolite konec odnosa.

Čustvena inteligenca

Ko vas nekdo zapusti, pomislite, da tega človeka niste nikoli poznali. In morda ga zares niste, a izkušnja, ki jo imate za seboj, vam lahko pomaga. Dobro razmislite o razlogih za razpad odnosa, tudi o svojem deležu, in ko se boste naučili prepoznavati lastna čustva, boste lažje razumeli druge ljudi.