Recept za srečo: mlajši moški

Manjša raziskava, izvedena v Veliki Britaniji, je primerjala čustveno inteligenco, seksualno izpopolnjenost in subjektivne občutke sreče žensk v zvezi s partnerji iste starosti z ženskami v razmerju s partnerji, mlajšimi od sedem do deset let.

In rezultati?

Ženske z mlajšimi partnerji so v vseh treh kategorijah dosegale boljše rezultate, na podlagi tega so izvajalci študije zaključili, da imajo bolj izpopolnjujoče zveze, povzema publikacija Sexual and Relationship Therapy.

Tradicija veleva, da naj bi bil moški v zvezi starejši ali enake starosti kot ženska. S praktičnega vidika je ta miselnost povezana s prepričanjem, da so zrelost, odgovornost in finančna stabilnost moškega predpogoji za srečno zvezo.

Če moški tega ne more zagotavljati, naj bi bil neprimeren za uspešno razmerje. Na drugi strani naj bi bile ženske sposobne skrbeti za potomce, kar pomeni, da morajo biti mlade in zdrave.

Ta tradicionalna pričakovanja so vodila v prevladujočo normo, po kateri naj bi bil moški starejši od partnerke.

FOTO: Gettyimages

A v sodobnih družbah je vse več primerov, ko je ona starejša od njega, na kar nekateri še vedno gledajo nekako postrani. Zlasti, če je razlika v letih občutna. Ne sicer, če ima moški občutno mlajšo partnerko in skoraj zagotovo, če je zadeva obratna.

Študija, ki jo je opravila Marilyn Thomas s sodelavci pa je pokazala, da prav takšna zveza ženskam prinaša največ zadovoljstva.

Med njo so proučevali tri, že omenjene kategorije.

Zmagovalke v vseh kategorijah

Seksualno izpopolnjenost, kar med drugim pomeni zdravo seksualno komunikacijo, aktivno vključenost in spolno zadovoljstvo. Čustvena inteligenca zaobjema prepoznavanje in povezanost s svojimi ter razumevanje čustev sočloveka, kar zagotavlja boljše pogoje za zdravo komunikacijo in s tem za boljšo zvezo. Subjektivna sreča je osebno dojemanje sreče in zadovoljstva v razmerju.

Več predhodnih raziskav je pokazalo, da so to trije ključni elementi za občutek sreče v odnosu.

V zadnji je sodelovalo 17 žensk v zvezah, kjer je bila razlika v letih med partnerjema občutna v smislu ona starejša od njega in sedem žensk v zvezah s partnerji iste starosti.

FOTO: Nyul/Gettyimages

Starost udeleženk je bila med 25 in 52 let. Večina sodelujočih je bila iz Velike Britanije (12) druge iz Belgije in Nemčije.

Prostovoljke so izpolnjevale spletne ankete, na podlagi njihovih odgovorov so izvajalci ocenjevali prej naštete kategorije.

Rezultati so pokazali, da so se bolje v vseh treh odrezale dame z mlajšimi parterji, v družbi pogosto imenovane pume.

»Ugotovili smo, da so pume v zvezah preprosto srečnejše in bolj izpopolnjene kot ženske s partnerji istih let,« so zaključili avtorji, Marilyn Thomas, Samantha Banbury, Joanne Lusher in Chris Chandler.

FOTO: Peopleimages/Gettyimages

Pomanjkljivosti, pa vendar ...

Res je sicer, da gre za majhen vzorec in da so bile vanj vključene ženske le iz treh držav.

Avtorji dopuščajo možnost, da bi bil rezultat na večjem in bolj heterogenem vzorcu drugačen, a na podlagi svojih dognanj je jasna smernica, ki nakazuje, da je mlajši moški lahko recept za srečo.