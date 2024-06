Najboljši ljubimci med astrološkimi znaki

Dober ljubimec združuje več lastnosti, ki mu zagotavljajo ta laskavi naslov.

Kvalitete, ki opredeljeno dobrega ljubimca so očitno pogojene tudi z datumom rojstva. Takole 24sata.hr niza štiri najboljše ljubimce zodiaka.

Bik

Hedonist po naravi, varovanec planeta ljubezni in lepote Venere, čuten in pozoren. Vse to so lastnosti, ki opisujejo bika in ki še kako prav pridejo med rjuhami.

Bik zna zagotavljati užitke sebi in drugim, ne skopari z romantičnimi gestami, uživa v čutnosti in intimni akt povzdigne na višji nivo. Tudi z zagotavljanjem občutka sprejetosti in varnosti, ki ob njem prevzemata partnerja.

FOTO: Katarzyna Bialasiewicz/Gettyimages

Rak

Vodnemu znaku vlada mesec. Rak je skrben empatičen in sočuten. Vse te lastnosti, zaradi katerih je tako čudovit partner, mu v postelji govorijo v prid.

Čeprav je rak nežen in včasih predvidljiv, je zaradi sočutja in skrbnosti ljubimec, ki ne razočara.

FOTO: Gpointstudio/Gettyimages

Lev

Če raka odlikuje skrbnost in nežnost, je varovanec Sonca lev med rjuhami briljanten zaradi startnega nastopa in predanosti. Lev nikoli ne zamudi priložnosti pokazati, kaj vse zmore in zna, torej tudi v postelji vse sile uperi v to, da bi bila njegova izvedba deležna pohval.

Strast in entuziazem upravičujeta njegovo prepričanje, da je odličen ljubimec.

FOTO: Peopleimages/Gettyimages

Tehtnica

Tehtnice so se znašle na tem seznamu, ker so pozorne, skrbne, vedno jim je mar za sočloveka in vedno jim je mar za ljubimca.

Zato se potrudijo in mu pričarajo nepozabno doživetje v obliki popolne mešanice nežnosti in strasti

Kati tudi med rjuhami je občutiti njihovo težnjo po ravnovesju med vsemi sestavinami, ki sodijo v dober seks.