Znano je, kdaj bo v spomin na papeža v Sloveniji potekalo žalovanje

Pogreba papeža Frančiška v soboto se bosta udeležila predsednica republike Nataša Pirc Musar in premier Robert Golob. Ta je napovedal tudi razglasitev žalovanja ob smrti papeža, ki bo v soboto.

»Žalovanje v spomin na papeža bo, kot kaže sedaj, v Sloveniji potekalo od četrtka do sobote,« je sprva napovedal Golob, danes pa so sporočili, da bo dan žalovanja le sobota. Papežu so se v DZ z minuto molka poklonili tudi poslanci. Predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič ga je pred tem označila za izjemnega človeka in borca za mir.

Ob hudih naravnih, prometnih in drugih nesrečah ter ob smrti najvidnejših osebnosti doma ali v tujini lahko Vlada Republike Slovenije razglasi dan ali dneve žalovanja v Republiki Sloveniji. Ob dnevu žalovanja se vse zastave na državnih institucijah spustijo na pol droga.

Znak solidarnosti

Posebej formalno zapisanih pravil ravnanja ob dnevu žalovanja sicer ni (razen izobešanja zastav), kot znak solidarnosti in sočustvovanja s prizadetimi ob nesreči pa je primerno, da se vsebine morebitnih javnih prireditev in programov na ta dan prilagodijo dnevu žalovanja v smislu, da so teme resnejše, dostojne ter da dodatno ne vznemirjajo čustev žalujočih.

Na javnih prireditvah se gostje v znak spoštovanja in sočustvovanja žrtvam lahko poklonijo z minuto molka. Zastave se v znak solidarnosti in sočustvovanja lahko na pol droga spustijo tudi v drugih institucijah in na stavbah. Na občinskih zgradbah, kjer visi poleg državne in evropske zastave še občinska, se na pol droga spustijo vse tri. V okviru dneva žalovanja se lahko organizira tudi žalna seja, spominske slovesnosti in na posebej določenih mestih vpis državljanov v žalne knjige.

Ministrstvo za kulturo smo vprašali, ali imajo kake napotke za javne ustanove oziroma kako je glede prireditev v času žalovanja v praksi. Dobili smo kratek odgovor službe za odnose z javnostmi: »UKOM bo sporočil vse v zvezi z žalovanjem.«

Kako bo v praksi?

Vprašanje, kakšen bo program dogodkov v času žalovanja in ali bo prišlo do sprememb, smo naslovili na kulturne institucije, prav tako smo glede sprememb programa vprašali Televizijo Slovenija in POP TV.

»V Slovenskem narodnem gledališču Maribor - Drama, Opera, Balet, Festival Borštnikovo srečanje - se ob dnevih žalovanja vedno z vso pozornostjo in spoštovanjem odzivamo na okoliščine, ki zaznamujejo širši družbeni prostor. Pri tem dosledno upoštevamo tudi navodila in smernice našega ustanovitelja, to je države oziroma Ministrstva za kulturo Republike Slovenije. Tudi ob aktualnem dogodku, povezanem s smrtjo in pogrebom papeža, bomo naš program temu primerno prilagodili, pri čemer bomo upoštevali tako dostojanstvo trenutka kot pričakovanja našega občinstva. Za konkretne informacije o posameznih dogodkih gledalcem svetujemo spremljanje našega spletnega mesta in družbenih omrežij, kjer sproti objavljamo vse morebitne spremembe programa,« je pojasnil Alan Kavčič, odnosi z javnostmi iz Slovenskega narodnega gledališča Maribor.

Barbara Čepirlo Čičigoj, vodja za stike z javnostjo SNG Opera in balet Ljubljana, je na vprašanje odgovorila, da bodo »brez posebnosti izvedli načrtovane predstave«.

Poklicali smo tudi v Cankarjev dom Ljubljana, vodja odnosov z javnostmi Saša Globačnik je pojasnila: »Takoj ko bomo prejeli informacijo, katere dneve in koliko dni bo razglašeno žalovanje (sklep vlade), vam posredujem odgovore.«

»Program Špas teatra bomo izvajali po planu,« so dogovorili iz Špas teatra. Vprašanje smo naslovili tudi na TIC turistično informacijski center Izola, direktor Dean Kocjančič nam je odgovoril: »Na turističnem združenju ne načrtujemo dogodkov v obdobju žalovanja.«