Preverite, kaj vam prinaša Jupiter

Jupiter je planet rasti, razvoja, napredka in širitve. Področje, na katerem se znajde, oplemeniti s priložnostmi, srečo in uspehom. Čeprav ga povezujemo predvsem z denarjem in obiljem, odpira vrata tudi novemu znanju, potovanjem, sodelovanju, novim veščinam. Lahko nam prinese dediščino, poroko ali zanositev. Odvisno od tega, kje v horoskopu imate znamenje dvojčkov, v katerem je zdaj.

Tam, kjer imate Jupiter v rojstni karti, se vam ves čas nasmihajo priložnosti in zajemate življenje z veliko žlico. Če želite vedeti, kje vas bo sreča spremljala v naslednjih mesecih, pa morate pogledati, kje je ta dobrodejni planet trenutno na nebu ter v katero hišo vaše rojstne karte pade. Poglejte, kje imate znamenje dvojčkov.

Družino lahko povečajo dvojčki, ribi in vodnarji. FOTO: Peopleimages/Getty Images

Iz bika je namreč Jupiter prestopil v dvojčka 26. maja letos, v njem bo ostal do 9. junija 2025. V tem času lahko vsi skupaj pričakujemo napredek na področju komunikacije, turizma, trgovine. Večjo vlogo bodo imela družbena omrežja, čaka nas skokovit razmah umetne inteligence in pojavili se bodo novi načini povezovanja, potovanja, prodaje. Več bo lažnih novic in praznega govoričenja, a bomo znali tudi zamahniti z roko, vreči stvari čez ramo in dati prednost zabavi in lahkotnosti.

Najsrečnejše znamenje bodo to dobro leto dvojčki, ki Jupiter gostijo v svojem znamenju. Pričakujejo lahko več optimizma, sreče, zadovoljstva. Zlahka bodo uresničili svoje ambicije. Vse, česar se bodo lotili, jim bo šlo gladko od rok. Slaba plat je, da lahko pretiravajo z vsem dobrim in se zredijo. Povečane so tudi možnosti za zanositev.

Dvojčke, tehtnice in vodnarje čaka nepozaben dopust. FOTO: Maridav/Getty Images

Biki lahko pričakujejo finančni razcvet. Jupiter jim bo prinesel nove možnosti zaslužka. Lahko se lotijo dobičkonosnega novega posla ali si obetajo povišico pri obstoječem delu. Več si bodo lahko privoščili, a naj pazijo, da ne zapravljajo prek vseh meja. Okrepil se jim bo občutek lastne vrednosti.

Ovne priložnosti čakajo na področju sodelovanja in komunikacije. Sklenejo lahko odlične dogovore, se bolje razumejo s sosedi in sorojenci ter uživajo na krajših izletih. Čas je za nakup novega avtomobila, učenje novih veščin, jezikovne tečaje, delavnice, koristilo jim bo povezovanje na družbenih omrežjih.

Znamenju rib se bodo izboljšale zadeve, povezane z domom, družino, domačimi. Lahko prenavljajo in si polepšajo stanovanje, se preselijo na lepše, pogosteje gostijo dobro družbo, se odlično počutijo doma. Domači jim bodo širili obzorja, izboljšali se bodo odnosi s starši in njihovo življenje, družina se lahko poveča za novega člana ali se ta preseli v njihov dom.

Ribe bodo urejale dom. FOTO: Bartekszewczyk/Getty Images

Vodnarji bodo pravi zapeljivci, saj jim bo planet dobrotnik prinesel nove možnosti v ljubezni. Samski naj izkoristijo priložnost in spoznavajo nove simpatije. Lahko sedijo na dveh stolih. V tem obdobju je prav tako povečana možnost za naraščaj, zato naj bodo previdni, če si ga še ne želijo. Z razmahom kreativnosti se lahko lotijo novih hobijev. Če že imajo otroke, jih bodo osrečevali in se bodo z njimi odlično razumeli.

Kozorogi se lahko veselijo, saj jim Jupiter obljublja rešitev zdravstvenih težav oziroma omiljenje kroničnih obolenj. Zdravniki jim bodo postavili pravo diagnozo in bolje se bodo počutili, zdravi pa ohranili trdno zdravje. Izboljšajo se lahko odnosi s sodelavci, lotijo se lahko novih uspešnih projektov. Radi bodo hodili v službo, delo jim bo šlo hitro in gladko od rok. Pozabijo lahko na napete urnike, vsakdanje življenje jim bo gladko teklo in jih izpolnjevalo.

Za strelce je to čas harmonije v partnerstvu. Bolje se bodo razumeli v paru, druga polovica jim bo širila obzorja in prinašala nove priložnosti, tudi obilje. Razvajala se bosta skupaj in si privoščila dražje užitke. Marsikdo se lahko odloči za zaroko, poroko, selitev skupaj ali poglobi zvezo, ki se je pred kratkim začela. Izboljšali se bodo tudi odnosi s poslovnimi partnerji.

Škorpijoni lahko pričakujejo finančni in seksualni razcvet. Naj bodo v zvezi ali samski, bo med rjuhami še kako vroče, lahko si omislijo ljubimca. Povečalo se jim bo tudi premoženje – z dediščino, vračilom dolgov, uspešnimi finančnimi mahinacijami. Lahko kupijo nepremičnino ali dobijo posojilo pod ugodnimi pogoji.

Raki boste najraje sami s sabo. FOTO: Zbynek Pospisil/Getty Images

Za tehtnice bo to obdobje razvoja, napredka, pridobivanja novega znanja. Ugodno se bodo razpletle zadeve na sodišču, vse, povezano s tujino, lahko izdajo knjigo, gladko dokončajo študij ali se vpišejo nanj, se dodatno izobražujejo, odpravijo na daljše potovanje ali službeno na tuje. Druge kulture jim bodo širile obzorja, zelo vedoželjni bodo.

Device čakajo uspehi in priznanja v karieri. Zdelo se jim bo, da so končno dobile nagrado in prepoznavnost za trud, ki so ga vlagale. Lahko se pojavijo tudi nove priložnosti oziroma opravljajo več poslov hkrati. Postale bodo vidne, javno prepoznavne s svojimi kreativnimi talenti.

Levom se bo pošteno razširil krog znancev in prijateljev. Idealni čas je, da se včlanijo v različna društva, skupine, obiskujejo delavnice in se povezujejo z ljudmi, ki imajo enake poglede na življenje kot oni. Informacije, ideje, ponudbe in priložnosti, ki jim jih bo prineslo mreženje, lahko namreč poslovno in finančno unovčijo.

V življenju rakov dobrodejni Jupitrov vpliv na prvi pogled morda ne bo tako močno opazen, a ob takih in drugačnih preizkušnjah bodo opazili, da vedno padejo na tačke, kot bi imeli ob sebi angela varuha. Lahko bodo uživali v samoti, našli dobre terapevte in zdravnike. Če bodo v stiski, bodo drugi finančno poskrbeli zanje. Lahko dobijo nadomestilo za brezposelnost ali socialno pomoč. Vsekakor je zanje to čas za brskanje po sebi in predelovanje v podzavest potlačenih zadev, saj se bodo s tem zlahka razbremenili nepotrebne teže.