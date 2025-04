Burno vremensko dogajanje: »Lahko se ponovi lanski scenarij«

Slovenijo v naslednjih dneh čakajo izrazito nestanovitne vremenske razmere. Najbolj burno vremensko dogajanje je pričakovano v četrtek, ko lahko ponekod znova pride do intenzivnih nalivov in poplavljanja.

Danes: labilno ozračje in lokalne nevihte

Že danes je ozračje nad Slovenijo nestabilno. Krajevne plohe in nevihte se bodo popoldne razvijale po vsej državi, še posebno v hribovitih predelih zahodne Slovenije.

Po podatkih Agencije RS za okolje (Arso) so se plohe že dopoldne pojavljale v vzhodni in jugovzhodni Sloveniji. Možne so močnejše nevihte, predvsem v zaledju Primorske in Notranjske, kjer ob stekanju zračnih tokov lahko nastane bolj izražena nevihta.

Jutri: višinsko jedro prinaša močnejše nevihte

Najbolj burno vremensko dogajanje pričakujemo v četrtek. Nad Sredozemlje se bo spustilo odcepljeno višinsko jedro hladnega zraka, Slovenija pa bo pod vplivom južnih in jugovzhodnih vetrov. V nižjih slojih ozračja bodo prevladovali vetrovi spremenljivih smeri, kar je skrb vzbujajoče z vidika razvoja neviht.

»To bo omogočilo stacionarno obnavljanje neviht, ki bo posebno intenzivno na skrajnem severovzhodu Slovenije,« opozarjajo na portalu neurje.si.

Možnost ponovitve lanskega scenarija

Zaradi napovedanih razmer se lahko po navedbah meteorologov ponovi scenarij iz preteklega leta, ko je Prlekijo prizadel izreden naliv.

»Takrat smo na širšem območju beležili hiter porast hudournikov, voda je zalila stanovanjske objekte in nekatera mestna središča,« opozarjajo na neurje.si.

»Model ICON za območje od Prlekije do Pobrežja - Ptuj nakazuje tudi do 70 mm padavin v zelo kratkem obdobju.«

Na takšne razmere kaže tudi trenutna vremenska dinamika, saj se bodo krajevne plohe in nevihte ponoči nadaljevale predvsem v vzhodni Sloveniji, dopoldne pa se bodo razširile nad večji del države in vztrajale vse do noči na petek.

Petek: okrepljene padavine, a manj nevihtno

V drugem delu noči na petek in v dopoldanskem času se bodo padavine ob vplivu hladnega jedra znova okrepile. Tokrat ne bodo konvektivnega izvora, kar pomeni manj neviht, a več enakomernega dežja. Na Primorskem bo še lahko zagrmelo.

Vikend: umirjanje vremena in sončna nedelja

Do sobotnega jutra bo dež na zahodu ponehal, na vzhodu pa se bo čez dan še zadrževal. Tam bo zapihal veter severnih smeri. V nedeljo se pričakuje pretežno sončno vreme, ob šibki burji se bo na Primorskem ogrelo nad 20 stopinj Celzija.

Meteorologi pozivajo k pozornemu spremljanju opozoril in napovedi, še posebno prebivalce severovzhodne Slovenije. Povečana nevarnost je prisotna zaradi možnosti hitrega nastanka hudourniških voda, poplav in težav z odvodnjavanjem.