Evropejci obračajo hrbet Ameriki

Administracija ameriškega predsednika Donalda Trumpa s svojimi nenavadnimi, nadvse zmedenimi potezami in protislovnimi ukrepi v zadnjih dveh mesecih ni razburila zgolj svetovne finančne in blagovne trgovine, kjer vladata negotovost in strah, kaj bo Bela hiša sploh naredila z uvajanjem carin na uvoz blaga v Združene države. Ameriško uvajanje in nato začasni umik carin, potem svojevrstno izsiljevanje in pogojevanje na področju svetovne trgovine, izjave oziroma grožnje novega ameriškega predsednika glede priključevanja Grenlandije in Kanade k ZDA, pa tudi poostren lov za priseljenci so močno vplivali na ugled ZDA v svetu. V zadnjem času smo lahko v svetovnih medijih brali zapise o tem, kako so Kanadčani čez noč spremenili mnenje o svoji južni sosedi. Ali kako so Danci začeli z duhovitimi opazkami in akcijami, kot je tista o priključitvi Kalifornije k Danski, če bi ZDA stegnile roke po Grenlandiji, in podobno.

Ameriški predsednik Donald Trump je s svojimi ukrepi vnesel nemir tudi v turistično industrijo. FOTO: Mandel Ngan/AFP

Seveda imajo takšne turbulentne razmere, ki jih v zadnjem času ustvarjajo v administraciji Donalda Trumpa, posledice tudi na zelo pomembno in dobičkonosno industrijsko panogo – potovanja in turizem. Pred dnevi je angleški finančno-gospodarski dnevnik Financial Times objavil podatke o velikem številu upada turistov iz Evrope v ZDA. Marca letos je bilo obiskovalcev iz Evrope, ki so v ZDA ostali vsaj en dan, 17 odstotkov manj kot marca lani.

Hud udarec

Podatke je objavilo mednarodno trgovinsko združenje International Trade Administration (ITA). Po njihovih podatkih se je število potnikov in turistov v ZDA iz Nemčije, Norveške, Irske, Avstrije in Francije marca letos zmanjšalo za več kot 20 odstotkov, iz Avstrije denimo za četrtino, iz Danske in Nemčije pa za skoraj tretjino. Tako veliko zmanjšanje lahko pomeni hud udarec za ameriško turistično industrijo, ki v ameriški BDP prispeva več kot 2,5 odstotka njegove vrednosti. Nekateri ameriški hoteli in letalske družbe že opozarjajo na upad števila gostov. In če se bo to nadaljevalo, bodo nekateri ameriški turistični delavci bili plat zvona. Kajti Amerike so se začeli izogibati tudi drugi turisti, ne zgolj Evropejci. Marca je tako Ameriko obiskalo 12 odstotkov vseh tujih turistov manj v primerjavi z lani.

»V samo dveh mesecih je Trup uničil ugled ZDA, kar se kaže v močnem zmanjšanju števila potovanj iz Evropske unije v ZDA,« je za Financial Times dejal Paul English, soustanovitelj potovalne agencije Kayak. »To ni samo še eden od groznih in nepremišljenih udarcev za ameriško gospodarstvo, ampak je nevarnost, da bo nastala tolikšna škoda, da jo bodo lahko odpravile šele naslednje generacije,« je še bil črnogled English.

Da podatki združenja ITA niso iz trte izviti, potrjujejo tudi nekateri letalski prevozniki. Pri britanskem Virgin Atlanticu, ki večinoma vzdržuje letalske povezave med britanskimi oziroma evropskimi letališči in destinacijami v ZDA, opozarjajo na manjši padec povpraševanja po letalskih vozovnicah za polete čez Atlantski ocean, in to ne samo na evropskem oziroma britanskem trgu, temveč tudi pri ameriških kupcih.

Direktor letalske družbe Air France – KLM Ben Smith je minuli teden povedal, da bodo prisiljeni znižati ceno vozovnic v ekonomskem razredu na poletih čez Atlantik, da bi ohranili polna letala, ker so začeli zaznavati manjše povpraševanje na trgu. Tudi pri Omiu, znani spletni strani za nakupe turističnih potovanj in ogledov znamenitosti ter prevozov, opažajo povečano število odpovedi. Kot je dejal direktor Omia Naren Shaam, so letos v prvem četrtletju dobili 16 odstotkov več odpovedi nakupov turističnih produktov za ZDA; pri potnikih iz Velike Britanije, Nemčije in Francije je tovrstnih odpovedi že skoraj 40 odstotkov več.

40 % odpovedi turističnih produktov med turisti iz Velike Britanije, Francije in Nemčije v spletni agenciji Omia je povezanih z ZDA.

Tudi Kanadčani

Poleg Evropejcev so Trumpove poteze in besede najbolj razžalostile in razjezile Kanadčane, ki so prav tako množično začeli odpovedovati potovanja v južno sosedo. Predsednik ene največjih ameriških letalskih družb Delta Airlines Glen Hauenstein je pred dnevi dejal, da njegova družba sicer še ne opaža prav velikega upada potnikov iz Evrope, zato pa precej pomemben padec nakupa vozovnic v Kanadi. Kanadčani, ki so v bolj tople in sončne kraje na jugu ZDA radi potovali v zimskih in zgodnjih spomladanskih mesecih, so letos raje ostajali doma. Skoraj tretjino manj turistov iz Kanade so našteli.

Letos na newyorškem letališču Johna F. Kennedyja najbrž ne bo običajne gneče s potniki iz Evrope. FOTO: Eduardo Munoz/Reuters

Tudi v Las Vegasu, igralniški in zabaviščni meki ZDA, ki jo je lani obiskalo več kot 1,5 milijona Kanadčanov, kar pomeni skoraj četrtino vseh tujih gostov v mestu greha, je bilo letos v prvih mesecih skoraj 10 odstotkov manjši obisk sosedov s severa. Družba Tourism Economics, ki se ukvarja z raziskovanjem turističnih gibanj, napoveduje, da se utegne zaradi Trumpa obisk vseh tujih gostov v Las Vegasu zmanjšati za približno deset odstotkov.

10 % manj Kanadčanov kot lani je letos obiskalo Las Vegas.

Mnogo Evropejcev je svoje načrtovane poti v ZDA odpovedalo tudi zaradi vse več primerov pridržanj evropskih turistov na ameriških mejah, kar povzroča zaskrbljenost med potniki, pa tudi med oblastmi v posameznih državah. Med odmevnejšimi pridržanji, o katerih so se pred tedni razpisali skoraj vsi svetovni mediji, sta primera Nemcev Lucasa Sielaffa in Jessice Brösche. Seilaffa, ki je imel vse ustrezne dokumente za bivanje v ZDA, so po aretaciji prepeljali v center za pridržanje Otay Mesa v San Diegu, kjer je preživel 16 dni. Podobno se je zgodilo Bröschejevi, ki so jo prav tako ustavili na mejnem prehodu Tijuana na ameriško-mehiški meji in jo pridržali; v ječi je preživela več kot šest tednov, vključno z devetimi dnevi v samici.

Potniki iz Evrope so se začeli izogibati potovanjem v ZDA. FOTO: Isabel Infantes/Reuters

Številne zahodne vlade, med katerimi so tudi Finska, Velika Britanija, Danska, Nemčija in Kanada, so zato pred dnevi opozorile svoje državljane na morebitna tveganja pri potovanjih v ZDA. Nemško zunanje ministrstvo, denimo, svari, da lahko že najmanjša kršitev, kot je prekoračitev dovoljenega bivanja ali napačna izjava o namenu obiska ZDA, pripelje do aretacije, pridržanja in deportacije.