Veliki polletni horoskop

Največ sreče in uspeha bodo do konca leta deležna zračna znamenja, največ izzivov ribi in device, saj jih bo s skrbmi, delom in obveznostmi obremenjeval Saturn. Kozorogi si lahko že skoraj oddahnejo, saj bo Pluton le še zamahnil z repom v njihovem znamenju, nato se končujejo krize in dolgotrajna preobrazba. Biki naj še vedno dvakrat premislijo, preden delujejo, saj Uran povečuje impulzivnost in nepremišljenost. Vsa znamenja pa naj pomembnejše odločitve sprejmejo pred avgustom in načrte uresničijo pred jesenjo, saj se bodo pozneje težje uresničili.

Oven

Največ sprememb lahko pričakujete na področju doma in kariere. Lahko se preselite, opremljate ali renovirate dom ali se vam v njem pridruži nov družinski član. Če imate starejše starše, se boste morda več ukvarjali njimi, ker bodo potrebovali pomoč. Morda boste odkrivali pozabljene družinske skrivnosti in se več srečevali s sorodniki. Poslovno vas jeseni čaka nov projekt. Odločno naredite korak naprej. Dolgoročno bo sprememba koristna za vas.

V partnerstvu so se dovršile korenite spremembe. Odnos odslej ne bo več tako strasten in intenziven, a bo tudi manj čustveno naporen in lahkotnejši. Če ste se v tem času razšli, boste uživali v svoji samoti in svobodi, po drugi strani pa se tudi veliko družili in mrežili. Spoznate lahko nekoga, ki vam bo hitreje pognal kri po žilah, a je vprašanje, ali bo romanca trajala dlje kot do konca poletja. Škarje in platno bodo v vaših rokah.

Če delate v medijih, turizmu, trgovini, boste avgusta deležni omejitev in zamud. Hkrati ne smete biti preveč naivni, saj je večja možnost prevar. Tudi na potovanjih bodite previdni zaradi morebitnih tatvin in goljufij. Zadeve, povezane s sodišči, lahko dobijo epilog, a z razpletom morda ne boste zadovoljni. Zdravje vam bo dobro služilo, večjih obremenitev ne bo. Razreši se lahko nekaj, kar vas je dolgo obremenjevalo. Le jezo in neučakanost krotite.

Bik

Več se boste ukvarjali s partnerskim odnosom. Lahko se boste odločili za korak naprej in se bo zveza poglobila – z zaroko, poroko, selitvijo skupaj, naraščajem, večjo čustveno povezanostjo, če ste že dolgo nesrečni ali se ne morete znebiti dvomov, pa se lahko odločite za razhod. Pripravljeni boste spremeniti marsikaj pri sebi in odnos boste začeli gledati z drugega zornega kota. Vezani se boste trudili, da se bo partner spet uglasil z vami.

Še vedno boste razmišljali o preteklosti in reševali zadeve, ki vas držijo nazaj. Psihično boste bolj občutljivi, potrebovali več odmika in časa zase. Če boste želeli spremeniti škodljive vzorce in navade, poiščite pomoč terapevta. Poslovni projekti bodo uspešni. Jesen izkoristite za poslovne dogovore in mreženje. Veliko se boste družili s sosedi in sorojenci. Prek njih lahko prihajajo nove priložnosti. Jezik vam bo tekel kot namazan in dogovarjali se boste za nova sodelovanja.

Finančno področje ne bo najbolj stabilno. Lahko vas bremenijo nepredvideni stroški, nestalni prilivi, a tudi nepričakovani dobitki in honorarji. Ne zapravljajte impulzivno. Ne boste brez denarja, se boste pa učili, kako bolj preudarno ravnati z njim. Z vlaganjem počakajte, saj ni pravi čas za to. Vprašajte se, kaj vam največ pomeni, saj ni vse v denarju. Včasih so najvrednejše stvari zastonj.

Dvojčka

Nekaj vznemirljivih mesecev vas čaka, vse do oktobra se vam bo res veliko dogajalo. Izkoristite priložnosti in nova poznanstva, a se uprite prehitrim spremembam ter impulzivnosti, da ne boste pozneje česa obžalovali. Samski lahko sedijo na dveh stolih, dokler se ne zaljubijo resno. Vezani bodo stkali globlje vezi. Rešile se bodo zdravstvene težave, pazite pa, da se ne zredite zaradi pretiravanja z dobrotami. Do konca leta so večje možnosti za zanositev.

Finančno vam ne bo hudega. Lahko zaslužite več in denar prihaja iz različnih virov, tudi samozavest se vam bo s tem povečala. Področje kariere bo sicer malce spremenljivo, a bo dobrotnik Jupiter poskrbel, da boste vedno padli na tačke. Septembra boste sicer lahko prekinili kak projekt, lahko se poslovi kdo iz kolektiva, morda boste spremenili način dela ali delovno okolje. Pomembno je, da se premaknete in se začnete ukvarjati s tistim, kar vam je namenjeno.

Vso jesen bodite previdni, saj vsi prijatelji ne bodo najbolj iskreni z vami. Zaradi stresa in hitenja boste morali novembra bolj popaziti na zdravje. Hujšega ne bo, večja je možnost manjših poškodb zaradi naglice. Uspešno boste reševali tudi svoje notranje stiske. Največ boste storili zase, če se boste vsaj malce umirili, čeprav vas bo vleklo v pretirano veseljačenje in boste nenehno med ljudmi. Pojdite z glavo na zabavo.

Rak

Čakajo vas pomembne spremembe in korak naprej na več področjih. Že julija boste zacveteli. Z večjim optimizmom in odprtostjo boste stopili v ospredje, se več družili in povezovali. Pojavljale se bodo nove priložnosti, zadovoljni boste. Samski naj dobro izkoristijo poletje, saj prinaša možnosti nove ljubezni, pri vseh je več verjetnosti za naraščaj. Vezani naj se izogibajo spornim temam ter sklepajo kompromise.

Pestro bo tudi na področju kariere. Že nekaj časa se spopadate z zmedo, nejasnostmi. Nadrejeni od vas zahtevajo predanost, učinkovitost, natančnost in vam nalagajo preveč dela. Kar poskušate spraviti v red, se sesuva. Vpliv se bo nadaljeval, jeseni se lahko zaključi projekt, ki je prinašal težave. Poskusite loviti ravnovesje med pričakovanji in možnostmi. Ne jemljite osebno kritike in začasnih neuspehov. Bodite bolj samozavestni.

Finančno področje ne bo na udaru – nasprotno, lahko si obetate finančni razcvet, zato so vse skrbi odveč. Le ne zapravljajte brezglavo, ampak zaslužek vložite, da boste imeli dolgoročno korist. Čas za jemanje kredita in nakup nepremičnine bo po novembru. Zdravje vam bo služilo, znebiti se morate samo nemira, ki ga povzročajo nerešene zadeve iz preteklosti. Potovanja v tujino vam bodo korenito spremenila pogled na svet.

Lev

Poslovno se lahko veselite, zasebno vas čaka malce več težav. Pravne zadeve se lahko razpletejo v vaš prid, četudi se ne zdi, da se bodo. September prinaša nove poslovne priložnosti, uspeh, napredovanje, karierni vzpon, dobre projekte … Zadovoljni boste in široko razprli krila, tudi v ljubezni, ki se bo samskim poleti vztrajno nasmihala. Vezani si boste morali priznati, da niste iskreni in pred partnerjem igrate, ker si ne upate biti, kar ste.

Ker bosta imela več skupnih obveznosti, lahko bolj delujeta kot organizirana poslovna sodelavca kot strastna ljubimca. Odnos je lahko ohladilo neko prikrivanje ali prevara, kar je porušilo zaupanje. V vsakem primeru bodo jeseni prišle na plan zamolčane skrivnosti, hkrati lahko rešite zadeve, ki vaju obremenjujejo. Poiščite mejo med realnim, strogim pogledom na partnerja in njegovim idealiziranjem.

Čaka vas več finančnih sprememb. Lahko usahne en vir prihodkov ali se odločite, da se vam ne splača več delati pod ceno. S pametnim vlaganjem oz. spremembo na področju vlaganja, skupnih financ, dediščine lahko oplemenitite premoženje. Z denarjem se boste veliko ukvarjali in racionalizirali način njegovega upravljanja. Začeli boste reševati zdravstveno problematiko in vse, kar ste odrivali. Lahko vas čaka kak manjši poseg. Bolje morate paziti nase.

Devica

Jeseni se vam bo zdelo, da so poslovne priložnosti usahnile in je ostal samo stres, zato dobro izkoristite poletje, ko lahko razširite posel, napredujete ter začnete nove projekte. Izogibajte se impulzivnosti in o poslovnih odločitvah dobro premislite. Zadeve na sodišču se lahko razpletejo. Spremenite način komunikacije, saj vam ustaljene prakse ne bodo prinašale rezultatov. Odnosi s sorojenci in sosedi bodo napeti, lahko se sprete z njimi.

Avgusta se boste več družili, povezovali in vključevali v društva in skupine, kar vam lahko prinese nove ideje, informacije, priložnosti, samskim novo simpatijo, ki se jeseni lahko razvije v kaj več. Partnerski odnos lahko pride v krizo. Nekaj boste morali spremeniti, in če tega ne boste pripravljeni storiti, bodo pritiski večji. Nekateri se boste soočali s prevaro ali izgubo, drugi s strastmi, intenzivnostjo, poželenjem. Ohranjajte ravnovesje!

Za zaslužek se ni treba bati, bo pa turbulentno na področju skupnega premoženja, varčevanja in vlaganja. Pričakujte dobitek, povezan z nečim iz preteklosti – dediščina, poplačilo kredita ali dolgov. Ne bodite naivni in neprevidni, da ne bi dobili manj, kot vam pripada. Izogibajte se nepoštenim finančnim mahinacijam. Zdravje vam bo dobro služilo zaradi truda, ki ste ga vlagali v preventivo. Ne zanemarite je v bodoče.

Tehtnica

Spremembe vas čakajo na področju doma in družine. Lahko prenavljate ali se selite, kar vam bo korenito obrnilo življenje v drugo smer, lahko bo za to zaslužen nov družinski član. Vezani boste razmišljali o naraščaju. Samski se boste zapirali vase. Bali se boste zavrnitve in prebolevali zadnje razmerje. Do morebitnih novih simpatij boste hladni in strogi ali jih idealizirali in gledali skozi rožnata očala. Prijatelja vprašajte za mnenje.

Vezani bodo premagali vse izzive ter se po vsakem prepiru še bolj povezali. Zvezo bodo popestrila nepričakovana presenečenja, kresale se bodo ljubezenske iskrice, posebno v poletnih mesecih. Po juliju lahko samski in vezani pričakujete ognjemet med rjuhami. Če vam ni do partnerja in zadeve med vama škripajo, si lahko omislite ljubimca. Pazite le, da ne boste poletja končali z zlomljenim srcem in pričakovali preveč.

Zdravje boste morali postaviti na prvo mesto, saj vas bo bolezen prisilila, da bolje poskrbite zase. Veliko boste brskali po podzavesti in se želeli osvoboditi spominov, ki vas obremenjujejo. Lahko bo odpadel kak nekoristen službeni projekt in boste lahko novega zasnovali na boljših temeljih. Zaslužki bodo stabilni. Lahko se obrestuje vlaganje ali oplemenitite premoženje kako drugače – z dediščino, partnerjevim denarjem, nepričakovanim dobitkom …

Škorpijon

Več se boste družili, mrežili, spoznavali nove ljudi. Med njimi je lahko nova simpatija, če ne, pa koristna poslovna poznanstva, zato ne ostajajte doma. Jesensko romantično razpoloženje lahko spremlja želja po naraščaju, tudi ker si boste želeli razmerje čim prej poglobiti, niti pri samskih ne bo ostalo samo pri simpatijah za eno noč. Vezani boste zadovoljni v razmerju. Čas je odličen za zaroko, poroko, selitev v skupno stanovanje.

Več sreče boste imeli tudi pri službenih projektih. Sodelavci vam bodo pomagali, spletete lahko nova sodelovanja. Zdravje vam bo služilo, lahko se rešijo dolgotrajne težave. Spremenili boste poslovno taktiko, da bi dosegli boljše rezultate in naredili boljši vtis. V odnosu s sorojenci in sosedi lahko pride do krize zaradi nerešenega vprašanja. Če ste doslej popuščali, boste zdaj pokazali zobe in zmagali.

Največ dela in skrbi boste imeli na področju doma in domačih. Če prenavljate bivališče, ne pričakujte, da bodo zadeve gladko tekle. Zaplete lahko popestrijo prevelika pričakovanja in goljufije, zato dobro preverite roke dostave in mojstre, ki jih najamete. Lahko se poslabša zdravje staršem ali boste morali prevzeti dodatne družinske obveznosti. Čas ni ugoden za nakup in prodajo nepremičnine. Oktobra in novembra ne sprejemajte pomembnih odločitev. Posvetujte se s strokovnjakom pred pomembnejšimi koraki.

Strelec

Zelo obremenjeni boste in prisiljeni narediti red v življenju. Bolj realni boste, kar je popolnoma sprto z vašo naravo. Obremenjevale vas bodo nujne obveznosti. Čeprav boste utrujeni, boste morali nenehno nekaj reševati in urejati. Poskusite se organizirati in ničesar ne prelagajte na jutri. Ker vam bo vse to nižalo odpornost, poskrbite za oddih, a to naj ne bo izgovor, da ne opravite tistega, kar bi morali. Vse, kar prelagate, vas bo počakalo.

V odnosu si boste želeli več svobode in prostora za dihanje. To ne pomeni nujno, da bo čas za razhod, le našli si boste nove hobije in družbo ter postali bolj samostojni. Lahko tudi spremenite pričesko, videz, slog oblačenja. Zdelo se vam bo, da je čas za revizijo. S tem se lahko spremeni tudi odnos. Če ste se razšli, se boste postavljali na noge, si celili rane in razmišljali, ob kakšnem človeku se vidite v prihodnje. Lahko se strastno zaženete v osvajanje.

Ker boste bolj občutljivi, se pazite obolenj, alergij, lahko imate težave s kostmi in sklepi. Dobro bi bilo, da končno predelate stvari, ki vas bremenijo, pri terapevtu. Veliko se bo dogajalo na finančnem področju. Lahko ugasne vir dohodka ali se boste ukvarjali z dediščino, vlaganjem, kreditiranjem, varčevanjem. Čeprav vas bodo dogodki porinili v situacijo, ki si je ne želite, je njihov namen le, da spremenijo vaš način poslovanja in služenja denarja.

Kozorog

Veliko pozornosti boste morali nameniti zdravju, saj vam bodo poslovne obremenitve nižale odpornost in kradle telesno moč. Občutljivi boste, zlahka vas bo položil v posteljo vsak virus, hkrati boste jeseni službeno močno preobremenjeni. Vaša največja zdravstvena naložba bo razbremenitev, skupaj s preventivo za krepitev imunskega sistema. Vsekakor boste morali bolje poskrbeti zase, se naučiti reči ne in ne sklepati preveč kompromisov.

Odnosi bodo naporni, delovno okolje obremenjujoče, ne boste mogli zadihati. Veliko bo opravljanja, laži, govoric, zavajanja. Lahko se zaključijo nekateri projekti in boste več vlagali v druge, lahko pa samski na delovnem mestu spoznajo novo simpatijo. Zanimanje bo obojestransko. Obeta se jim lepa jesen. Vezani naj si prizadevajo za potrpežljivost in ne zanemarjajo partnerja zaradi dela. Določite si čas za romantične vikende.

Z zaslužkom boste zadovoljni, več pretresov bo na področju vlaganja in skupnega premoženja. Ne sklepajte prehitrih odločitev in vse dobro premislite. Do septembra vas bo spremljala sreča, mogoči so nepričakovani dobitki, nato boste odvisni od lastne iznajdljivosti. Lahko pa jeseni več potujete, pričakujete ugodne sodne razplete, si širite obzorja z novimi tečaji in hobiji. S tem boste kompenzirali službene pritiske.

Vodnar

To poletje boste morali korenito spremeniti način služenja, razporejanja, zapravljanja financ. Finančna kriza vas bo prisilila k varčevanju – lahko bo usahnil vir dohodka ali denarja ne bo dovolj za vse, kar si želite. Ne skrbite, izvlekli se boste iz težav, naredili načrt in postavili nove finančne temelje. Niti na poslovnem in domačem parketu ne bo mirno – selitev, prenavljanje, spremembe v družini ali življenju staršev, menjava poklica, preobrati v delovnem okolju.

Največ sreče in zadovoljstva boste imeli v ljubezni. Samski izkoristite ugodne vplive za iskanje simpatije. Amorjeve puščice se lahko pojavijo kot strela z jasnega, mogoča je ljubezen na prvi pogled. V poletnih mesecih je povečana možnost za naraščaj, če že imate otroke, boste vezani zadovoljni v njihovi družbi. Partnerjevega odmika si ne razlagajte narobe, ampak sami organizirajte romantične vikende samo za vaju.

Zdravstvene težave se bodo septembra rešile, trdnejšega zdravja boste. Hkrati se bodo izboljšali odnosi s sodelavci, začnete lahko nove uspešne projekte. Pazite le, da ne podrete vsega s svojo nestrpnostjo in neprilagodljivostjo. Po eni strani boste preveč hladni, strogi in resni, po drugi zaupljivi, naivni in tudi sami neiskreni. Pri odločanju se zanesite tako na intuicijo kot razum. Bodite čim bolj iskreni z drugimi.

Ribi

Kriza in izgube bodo povzročile, da boste spremenili pogled na svet, navade, videz, življenjski slog. Ne bo vam prav lahko, napetost se bo proti koncu leta stopnjevala. Spustite vse, kar mora iti, in tudi v najtežjih trenutkih zaupajte, da vse služi svojemu namenu. Počistite življenje balasta in zgradite nove temelje. Bremenile vas bodo tudi finančne omejitve. Zastavite si razumen načrt, kako boste premostili to obdobje. Ne posojajte denarja. Ko boste naredili red, se bodo zadeve izboljšale.

Najbolj zadovoljni boste v družinskem krogu. Domači vas bodo podpirali in osrečevali. Julija imate samski več možnosti za novo ljubezen. Za vse je do zime povečana možnost za naraščaj. Samski ne boste imeli volje za iskanje nove ljubezni ter boste prezrli nekoga v bližini, ki skrivaj hrepeni po vas. Vezanim bo partner v oporo. Zahvalite se mu z manjšo pozornostjo. Najbolj romantično in strastno bo v zvezi decembra.

Za zdravje boste morali dobro poskrbeti. Več počivajte, uredite si prehrano in spalne navade. Redno telovadite. Čas je, da odstranite vse s oz. iz telesa, kar je odveč – miome, ciste, bradavice, lipome, materina znamenja. Nič ne bo narobe, če prosite terapevta za nasvet ali pomoč, če boste jeseni tesnobni. Doma si napolnite baterije, da boste lažje prenesli obremenitve. Pomagate si lahko tudi z duhovnostjo.