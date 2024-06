Razkriva vašo skrito stran: katera karta tarota se ujema z vašim znakom in kaj to pomeni?

Čeprav sta tarot in astrologija različna, sta na mnogo načinov povezana, kot ločeni poglavji iste knjige. Nekatere karte tarota predstavljajo vsako od 12 znamenj horoskopa. Poznavanje karte tarota, ki vlada določenemu znamenju, je lahko koristno pri razumevanju bistva posameznikove osebnosti, pa tudi izzivov, s katerimi se lahko srečajo v tem življenju, in duhovnih lekcij, ki se jih bodo verjetno iz njih naučili. Katera karta tarota vlada vašemu znamenju?

Oven, karta cesarja

Cesar je lik, ki predstavlja vodstvo, nekoga, ki s svojo karizmo, šarmom in močjo volje prepriča druge, da naredijo, kar hoče. Ko je karta pri branju obrnjena navzdol, to pomeni, da morate premisliti, kaj želite, kaj je trenutno mogoče, toda na splošno ta karta pomeni, da imate notranje vire za doseganje svojih ciljev.

Bik, karta svečenika

To je karta, ki predstavlja duhovni prehod od učenca k učitelju. Svečenik svetuje, da se naučite vse, kar se lahko, o tem, kar ste se odločili početi. Učite se počasi in skrbno, pridobite spoštovanje s širjenjem znanja in izkušenj ter postanite pravi strokovnjak na svojem področju, namesto da samo govorite kot eden.

Dvojčka, karta ljubimcev

Ljubimca je karta, ki predstavlja izzive pri izbiri partnerja, za dvojčka pa predstavlja osebni izziv dokončne izbire. Tako ali drugače, ne oboje, kot bi si želeli dvojčki. Ta karta dvojčkom svetuje, naj skrbno razmislijo o svojih dolgoročnih interesih, preden se odločijo. Bodite pripravljeni na kompromise in lažje se boste zavezali temu, kar ste izbrali.

Rak, karta kočije

Tako kot voznik kočije tudi rak uporablja svoje miselne vire, da bolje usmeri svojo energijo. Raki imajo neverjetno potrebo po varnosti in ta karta je opomnik, da se morajo osredotočiti na spremembe, ki jih prinaša življenje, preden se vse končno umiri. Morda boste morali veliko krajev imenovati dom, preden boste končno našli svoj pravi dom, in tudi to je v redu.

Lev, karta moči

Ta karta se zdi samoumevna, vendar ima veliko več odtenkov, kot se zdi na prvi pogled. Seveda nakazuje fizično moč leva, a rojenim v tem znamenju tudi sporoča, da bo njihova moč na preizkušnji in naj za izpolnitev svojih ciljev ne uporabljajo fizične moči, temveč duhovno. Del vašega cilja v tem življenju je vzbujanje poguma drugim, a najprej morate razlikovati med svojim egom in tem, kdo ste.

Devica, karta puščavnika

Puščavnik je prikaz tega, kako izčrpavajoč lahko zunanji svet postane za device, ki so bolj občutljive, kot si mislimo. Vzeti si je treba čas, da se umaknete od zunanjega sveta, da greste vase, da si vzamete čas za samoto. Vaša notranja modrost razkriva vaš namen v življenju. Poslušajte jo.

Tehtnica, karta pravice

Karta pravice ne predstavlja le želje tehtnic po enakosti in pravičnosti, temveč jih uči, kako se s tem soočiti v svetu, ki ni pravičen. Ravnovesje lahko dosežete tako, da živite v skladu s svojimi odločitvami, to pa vključuje opuščanje vaših strogih definicij o tem, kaj je prav in narobe, in sprejemanje dejstva, da so vaše pomanjkljivosti popolne na svoj način.

Škorpijon, karta smrti

Karta smrti ne govori o dobesedni smrti, brez skrbi. Ta karta predstavlja proces smrti: preoblikovanje v novo življenje. Predstavlja levitev iz stare kože, da bi se ponovno rodili. Življenje škorpijona je polno preobrazb. Morda se vam zdi, da ste samo v tem življenju živeli več življenj in ta karta vas spodbuja, da greste naprej ter opustite ljudi in stvari, ki vam ne služijo več. Tako boste dosegli svoj največji potencial.

Strelec, karta zmernosti

Karta zmernosti je simbol boja, ki ga vodi strelec, ko gre za objektivnost. Ta karta vam svetuje, da poiščete svojo oporo tako, da uravnovesite svojo zavest. Poskusite ostati stabilni, ko se soočite z ovirami, in spremenite svoj življenjski slog na način, ki vam bo pomagal doseči vaše cilje.

Kozorog, karta hudiča

Kozorog je zelo statusno ozaveščeno znamenje in porabi veliko časa in energije za to, da vsem pokaže, da je najboljši. Njegova tarot karta, hudič, ga spodbuja, da se sooči s svojo temno platjo. Razmislite o lastni negativnosti, toksičnih prepričanjih ali izkušnjah, da dosežete popolno duhovno preobrazbo v najboljšo različico sebe.

Vodnar, karta zvezde

Ta karta predstavlja osebnosti vodnarja. Prikazuje žensko, ki zajema vod z eno nogo v vodi in drugo na kopnem, kar simbolizira ravnovesje med intuicijo in stabilnostjo. Zvezda v zgornjem levem kotu služi kot opomnik vodnarju, da ni kot drugi, ampak da izstopa s svojo inovativnostjo in idejami.

Ribi, karta lune

Tako kot znamenje rib je tudi karta lune povezana s sanjami, idealizmom in podzavestjo. Predstavlja vizije, ki jih prejmemo v globoko sproščenem stanju, in hipnotične plime in oseke. Ta karta ribe opominja, naj prisluhnejo notranji energiji. Če se vam zdi energija prostora napačna, ga zapustite. Če čutite, da vam je dobro, ga objemite, piše atma.hr.