Presenetljiva izpoved slavne igralke: »Zvezdništvo mi preseda«

Dvakratna oskarjevka Cate Blanchett je napovedala igralsko upokojitev. »Moji družinski člani zavijajo z očmi vsakič, ko to rečem, ampak mislim resno. Zelo resna sem o slovesu od igralskega poklica ... Veliko stvari je, ki si jih želim početi v življenju,« je v pogovoru za Radio Times dejala avstralska igralka, ki je pred kratkim končala snemanje novega celovečernega filma Jima Jarmuscha Father, Mother, Sister, Brother, ki bo v kinodvoranah še letos.

2 nagradi oskar je dobila doslej.

V intervjuju je potožila tudi nad zvezdniškim statusom, ki ji čedalje bolj preseda. Moti jo predvsem, da mediji njene izjave iztrgajo iz konteksta. »Vse zveni tako glasno. Nisem tak človek. Bolj smiselno delujem v gibanju – dolgo je trajalo, da se počutim vsaj približno sproščeno pred fotoaparati. V mojih očeh ni nihče tako dolgočasen kot jaz, drugi ljudje se mi zdijo veliko zanimivejši. Sama sebi se zdim neznansko pusta,« je dejala 55-letna zvezdnica, ki trenutno kot igralka in producentka sodeluje pri projektu Alpha Gang, znanstvenofantastični komediji Davida in Nathana Zellnerja.

Njen radijski intervju je bil del medijskih obveznosti pred premiernim predvajanjem njene radijske igre na BBC-jevem radijskem programu Radio 4. Gre za priredbo drame The Fever Wallacea Shawna, v kateri spremljamo protagonistko iz privilegiranega okolja, ki obišče obubožano deželo in nenadoma hudo zboli.

Zaslovela kot Elizabeta

Cate Blanchett je ena od najbolj priznanih igralk tretjega tisočletja. Zaslovela je z vlogo v filmu Elizabeta leta 1998. Oskarja je prejela za glavno vlogo v drami Otožna Jasmine (2014) in za stransko vlogo v Letalcu (2005), v katerem je upodobila hollywoodsko legendo Katharine Hepburn. Dvakrat so jo nagradili kot najboljšo igralko beneškega filmskega festivala, in sicer v filmih Bob Dylan: 7 obrazov leta 2007 in Tár leta 2022, prejela je tudi tri bafte. Veliko prepoznavnost ji je prinesla vloga v trilogiji Gospodar prstanov.

Oskar za stransko vlogo v Letalcu (2005), v katerem je upodobila hollywoodsko legendo Katharine Hepburn. FOTO: Ho/Reuters

Kot so zapisali pri BBC, ne bo prva filmska zvezda, ki se bo predčasno upokojila, če bo ostala zvesta svoji odločitvi. Iz filmskega sveta so se na primer predčasno umaknili (nekateri samo začasno, drugi za vselej, tretji še imajo možnost, da se vrnejo) Greta Garbo, Sean Connery, Rick Moranis, Gene Hackman, Bridget Fonda, Shelley Duvall, Jack Nicholson, Daniel Day-Lewis, Cameron Diaz in Ke Huy Quan, ki je v 80. letih nastopal kot otroški igralec, nato pa mu prehod med odrasle ni uspel in je za več let opustil sanje o igralskem poklicu. Njegova vrnitev je bila naravnost epska, saj je za vlogo v filmu Vse povsod naenkrat prejel oskarja za najboljšo moško stransko vlogo.