Koroški policisti v akciji: opravili 3 hišne preiskave, toliko droge so našli (FOTO)

Policisti Policijske postaje Radlje ob Dravi so v minulem tednu, zaradi suma storitve kaznivih dejanj s področja prepovedanih drog, opravili tri hišne preiskave pri treh različnih osumljencih, z območja občin Muta in Vuzenica.

Osumljeni med sabo niso bili povezani

Pri izvedbi hišnih preiskav so sodelovali tudi policisti Policijske postaje Vodnikov službenih psov s psi. V vseh treh hišnih preiskavah so našli in zasegli prepovedano drogo kokain in konopljo. Zasegli so tudi več tehtnic in embalaže pripravljene za preprodajo prepovedanih drog.

FOTO: Policijska Uprava Celje

FOTO: Policijska Uprava Celje

FOTO: Policijska Uprava Celje

Radeljski policisti bodo vse tri osumljene kazensko ovadili zaradi suma storitve kaznivih dejanj neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi in postopki v športu ter predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog po 186. členu Kazenskega zakonika.