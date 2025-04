Vremensko opozorilo: prihaja toča, na teh območjih bi lahko bilo najhuje

Popoldanske ure prinašajo vremensko nestabilnost, ki jo bodo najbolj občutili prebivalci Notranjske in Goriške. Meteorologi opozarjajo na povečano nevarnost toče in močnih nalivov.

Možnost neviht

Današnje popoldne bo po Sloveniji spremenljivo do pretežno oblačno, ob tem pa bodo lokalno nastajale posamezne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature se bodo gibale med 17 in 24 °C, v severovzhodni Sloveniji bo pihal severni veter, drugod pa veter vzhodnih smeri.

Vreme, 22. aprila. Velika možnost nastanka toče. FOTO: Zajem Zaslona Arso

A napovedi Agencije RS za okolje (ARSO) so jasne: vremenske razmere se bodo najbolj zaostrile na zahodu države, predvsem na območju Notranjske in Goriške, kjer obstaja velika verjetnost za nastanek močnejših neviht z nalivi in točo.

Popoldne lahko lokalno nastanejo nevihte z intenzivnimi padavinami, ob tem pa ni izključena niti toča večjega premera. Takšne razmere lahko povzročijo škodo na vozilih, rastlinah in objektih, zato vremenoslovci svetujejo, naj prebivalci pravočasno zaščitijo premoženje in spremljajo vremenska opozorila.

FOTO: Zajem Zaslona Arso

Nestanovitno tudi v naslednjih dneh

Tudi v sredo bo nad Slovenijo nestabilno ozračje, z možnostjo ploh in neviht v popoldanskem času. Temperature bodo podobne kot danes, najvišje med 18 in 24 °C.

Vremenski obeti za četrtek prinašajo nadaljevanje oblačnega vremena s pogostimi plohami in nevihtami, ob tem pa bo nekoliko hladnejše. V petek se bo vreme še dodatno poslabšalo – pričakovati je mogoče oblačno nebo in stalne padavine, kar bo vplivalo tudi na temperature.

Ali pri vas pada toča? Pošljite nam fotografije preko spodnjega obrazca: