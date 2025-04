Mož bo ostal v zaporu, Ana Roš pa gre v Poreč

Ana Roš, prva slovenska chefinja s tremi Michelinovimi zvezdicami, konec letošnjega leta odpira restavracijo v Poreču. Gre za prvo hrvaško restavracijo JAZ, ki jo odpira v sodelovanju z istrsko hotelsko korporacijo Valamar, piše hrvaški Index. «

Spomnimo, Urban Stojan Roš, mož priznane slovenske chefinje, je bil oktobra 2024 pravnomočno obsojen na 15 mesecev zaporne kazni in plačilo 434.000 evrov kazni zaradi oškodovanja svojega podjetja Urbano v okviru projekta Komenda center . Sodišče je zavrnilo njegovo prošnjo za alternativno prestajanje kazni, zato bo moral kazen prestati v zaporu. Stojan Roš je sicer zoper pravnomočno sodbo vložil tudi zahtevo za varstvo zakonitosti, a na vrhovnem sodišču o tej zadevi še ni bilo odločeno, je sredi aprila pisal portal Info360. Roševa je izrazila zaskrbljenost zaradi negotovosti glede sodnega postopka in poudarila, da je prvič soočena s takšno situacijo.

»Iskreno verjamem, da je koncept JAZ by Ana Roš popoln model za uživanje in sprostitev v prostem času. Gre za sodoben pristop k obedovanju in deljenju jedi, prostor, kjer se lahko sprostite, poslušate glasbo, uživate v odličnih koktajlih in vrhunski hrani,« je Ana Roš povedala za Kult Plave Kamenice.

Kdo je Ana Roš? Ana Roš je priznana slovenska kuharska mojstrica in samouk, ki izraža svojo kreativnost skozi sezonske in lokalne sestavine. Njena ekspresivna kuhinja temelji na povezavi z naravo, filozofija pa je preprosta – kombinirati nepričakovano in opustiti predsodke. Njen prvi projekt je Hiša Franko v Kobaridu, ki izhaja iz tradicije in naravnega okolja doline Soče. Restavracija tesno sodeluje z lokalno skupnostjo in uporablja lokalne sestavine, kot so postrvi, divjačina, siri in divje rastline.

Za omenjeni kulinarični portal je poudarila, da je zaljubljena v Istro in Jadransko morje, zato se zelo veseli, da bo ljubljanski koncept prilagodila novemu istrskemu, poreškemu JAZ-u.

»Pripeljati JAZ sem — skupaj z našim partnerjem @valamarhotels, ki deli našo vizijo — je hkrati vznemirljivo in osebno. Že si predstavljam: sedenje na soncu, okušanje najbolj sveže ribe, ki jo je pripravila naša ekipa. Kraj za jesti, piti, ostati malo dlje. Potem še malo dlje. In še malo dlje,« je med drugim zapisala v objavi na Instagramu.