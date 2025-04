Med izbranci v tekmi za novega papeža tudi Slovenec

Po smrti papeža Frančiška se verniki sprašujejo, kdo bo naslednji papež. Novega papeža bodo izbrali kardinali volivci, ki so mlajši od 80 let. Uradno za najvišji položaj v Cerkvi lahko kandidira vsak krščen katoliški moški, praksa pa kaže, da bo novi papež najbrž kar eden od njih.

Ker je kardinal Franc Rode z 90 dopolnjenimi leti življenja že prestar, je marsikdo mislil, da Slovenci ostajamo popolnoma brez možnost za novega papeža. A to ne drži. Med kandidati je 72-letni argentinski Slovenec Vinko Bokalič Iglič. Svetovljan, ki dobro govori slovensko, sicer ne velja za enega izmed favoritov, a možnost, da je izbran, vseeno obstaja.

Izbor papeža je izjemno nepredvidljiv. Znani pregovor izza zidov Vatikana pravi: Chi entra papa in conclave ne esce cardinale oziroma po slovensko: »Kdor gre v konklave kot papež, se vrne kot kardinal.« Povedano po domače: glavni favoriti za papeža na konklavah pogosto ostanejo dolgih nosov, saj je glasovanje anonimno, nepričakovano in nepredvidljivo; skladno s cerkvenimi nauki pa kardinali volivci hitro kaznujejo preveč ambiciozne in k oblasti ter slavi stremeče kolege.

Povezave s papežem

Bokalič Iglič, o katerem smo že večkrat pisali, je imel tesne povezave s papežem Frančiškom. 23. decembra 2013 ga je Frančišek imenoval za škofa škofije Santiago del Estero, leta 2024 pa še za nadškofa. Podelil mu je tudi naslov primasa Argentine, kasneje pa ga je imenoval tudi za kardinala.

FOTO: Primož Hieng

Bokalič Iglič se je rodil 6. novembra 1952 v Lanúsu v Argentini. Je nadškof, metropolit, lazarist in kardinal, po poreklu pa, kot omenjeno, argentinski Slovenec. Rodil se je slovenskim staršem, njegov oče je Vinko Bokalič, mama pa Pavla, rojena Iglič. Starša sta kot izseljenca v Argentino prišla leta 1949.

Osnovno šolo je obiskoval v Lanúsu, srednjo pa v Escobarju pri Buenos Airesu. Po vstopu v skupnost lazaristov leta 1970 je filozofijo študiral na Jezuitskem kolegiju Maximo v San Miguelu, teologijo pa na katoliški univerzi UCA v Buenos Airesu. Novo mašo je obhajal v domačem Lanúsu, skupaj z bratom Jožetom.

Med kardinali že štirje Slovenci

Vinko Bokalič Iglič je četrti kardinal slovenskega rodu. Prvi je bil Jakob Missia, ki je bil imenovan 18. 6. 1899, bil je knezoškof Ljubljane, nadškof in metropolit Gorice. Alojzij Ambrožič je bil za kardinala imenovan 21. 2. 1998, prej je deloval kot nadškof Toronta. Kardinalska čast je 24. 3. 2006 doletela Franca Rodeta, ki je bil tudi nadškof in metropolit, v nadaljevanju tudi prefekt Kongregacije za ustanove posvečenega življenja in družbe apostolskega življenja.