Bivši poslanec in minister žaluje: poslovila se je njegova soproga Sonja (63)

V 63. letu starosti je umrla Sonja Veber, dolgoletna ravnateljica Osnovne šole Stara Cerkev in žena nekdanjega kočevskega župana Janka Vebra, piše dolenjskainfo. Spopadala se je z rakom dojk.

Na zadnjo pot jo bodo pospremili v četrtek, 24. aprila, ob 15. uri na pokopališču Srebrniče v Novem mestu. Žara bo na dan pogreba od 12. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici.

Sonja Veber je s svojim delom pustila močan pečat. Kot ravnateljica je bistveno prispevala k razvoju šole in ustvarjanju spodbudnega okolja za učence, sodelavce in starše, piše e-utrip.si. Bila je mentorica številnim zaposlenim in navdih mnogim generacijam. Umrla je v 63. letu starosti.

Janko Veber (65) je v politiki znano ime, saj ima za seboj dolgo politično kariero. Bil je kočevski župan, poslanec, minister in predsednik Državnega zbora. Leta 2017 je izstopil iz poslanske skupine SD, pa tudi iz stranke. Ustanovil je lastno stranko Sloga, ki pa na naslednjih državnozborskih volitvah ni dosegla vidnega uspeha.

Družini izrekamo iskreno sožalje.