Srhljivo: 4-letni deček se je ustrelil, policija nato v kopalnici odkrila 30 kač in krokodila

V ameriški zvezni državi Alabama so policisti aretirali par, potem ko se je njihov 4-letni sin po nesreči ustrelil, kar je sprožilo preiskavo, ki je razkrila srhljivo stanje v njihovem domu.

Cassandra Lynn Lutz (39) in Alexander Andrew Corrie (27) iz mesta Oneonta sta bila aretirana 4. aprila, ko se je njun sin po nesreči ustrelil doma. Dečka so zaradi poškodb na roki in nogi odpeljali na urgenco, kjer so zdravniki o incidentu obvestili policijo.

Policisti so nato z nalogom preiskali dom in tam našli šokantne prizore. Med drugim so odkrili približno 30 kač – nekaj živih in nekaj mrtvih. Mrtve kače so bile prekrite z ličinkami in shranjene v istih posodah kot žive kače. V prostoru so bile tudi škatle z miši, kače pa so bile shranjene v plastičnih posodah brez pokrovov in naložene na police.

Nevarno ogrožanje otroka

Poleg kač so našli tudi plazilca, za katerega so potrdili, da gre za krokodila. Ta je bival v akvariju, ki je pokrival celoten kopalniški pult. Policija je povedala, da so našli tudi druge živali, podrobnosti o njih pa niso razkrili.

Po podatkih oblasti je bil otrok po incidentu ustreljen v roko in nogo, vendar naj bi si popolnoma opomogel.

Starša sta bila obtožena nevarnega ogrožanja otroka, izpostavljenosti otroka nevarnim kemikalijam, 10 kaznivih dejanj zaradi mučenja živali in šestih primerov neprimernih postopkov z mrtvimi živalmi (v tem primeru živino), poroča people.com.

