Pogačar poletel na Huy in pometel s konkurenco (FOTO)

Tadej Pogačar je z izjemno vožnjo osvojil svojo drugo zmago na belgijski dirki Valonska Puščica, potem ko je v zadnjih sto metrih legendarnega vzpona na Mur de Huy z odločnim in neusmiljenim napadom iz sedeža ušel vsem tekmecem.

Slovenski as se je najprej odzval na pospeševanje Irca Bena Healyja (EF Education–EasyPost), nato pa ga brez milosti prehitel in izginil v daljavo. Kot aktualni svetovni prvak je ciljno črto prečkal devet sekund pred Kévinom Vauquelinom (Arkéa–B&B Hotels) in Tomom Pidcockom (Q36.5), ki sta zasedla drugo in tretje mesto. To je bila najvišja razlika med prvim in drugouvrščenim na tej dirki po letu 2003, ko je znašala 16 sekund.

FOTO: Marcel Van Hoorn Afp

FOTO: Dirk Waem Afp