Direktorica nacionalke še vedno razmišlja »o morebitni izločitvi Izraela« (VIDEO)

Slovenski predstavnik na letošnji Evroviziji Klemen Slakonja 2. maja potuje v švicarski Basel, že takoj naslednji dan ga čaka prva vaja. Njegova pričakovanja so sicer vedno zelo visokoleteča, a se mu predvsem zdi, da se mora »malo sprostiti in samo uživati v trenutku«.

Klemen Slakonja FOTO: Osebni Arhiv Delo

Direktorica nacionalke poziva k ponovnemu razmisleku o nastopajočih članicah

April je izkoristil za vaje in predstavitev svoje pesmi na predevrovizijskih koncertih v Amsterdamu, Londonu in Madridu, ki jih je opisal kot »zelo dobrodošlo izkušnjo«. Na eni strani je tako imel priložnost spoznati predstavnike drugih držav in začeti z njimi navezovati stike, na drugi se je neposredno srečal z navdušenci nad Evrovizijo, ki so poznali njegovo pesem. Kot je povedal, so nekateri po nastopu tudi pristopili k njemu in mu povedali, da se jih je pesem dotaknila.

Direktorica Televizije Slovenija Ksenija Horvat je izrazila prepričanje, da bo Slakonja odlično zastopal Slovenijo. Slovenska evrovizijska pesem je po njenih besedah najbolj primerna pesem tega časa, saj pripoveduje o bolezni in upanju. Je pa direktorica nacionalke pred odhodom Slakonje na Evrovizijo v Basel še enkrat pozvala EBU k ponovnemu razmisleku o nastopajočih članicah na prireditvi »tudi o morebitni izločitvi Izraela«.

Ksenija Horvat FOTO: Marko Feist

Spomnila je tudi, da je že lani v imenu Televizije Slovenija na EBU naslovila poziv glede udeležbe Izraela na tem glasbenem tekmovanju. Lani sicer ni dobila odgovora, ki bi jo prepričal, a, kot je dejala, je bila lani RTV Slovenija pri tem bolj ali manj osamljena, medtem ko je letos tudi španska javna radiotelevizija zaradi zaskrbljenosti nad dogajanjem na območju Gaze pozvala k razpravi o udeležbi Izraela na tekmovanju za pesem Evrovizije.