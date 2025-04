Skrbite za starše, stare starše, starejšega soseda? Te informacije vam bodo prišle prav

Čeprav je osebna higiena nekaj intimnega, so lahko kronični bolniki, bližnji z oviranostmi in starejši pri njej popolnoma odvisni od drugih. To je lahko še posebej velik izziv, če ima bližnji, za katerega skrbimo, težave z nehotenim uhajanjem urina in/ali blata.

Na srečo danes obstaja kar nekaj pripomočkov, s katerimi lahko na eni strani povečamo udobje našega bližnjega, na drugi pa si tudi vsaj malce olajšamo delo. Sem sodijo tudi izdelki za čiščenje in nego kože.

Izdelki za osebno higieno in nego danskega proizvajalca ABENA temeljijo na skandinavskem minimalističnem pristopu – dati koži, kar potrebuje. Nič več in nič manj.

Vsebujejo skrbno izbrane sestavine, so temeljito preizkušeni, dermatološko testirani in imajo oznake neodvisnih institucij, kot sta okoljski znak »Nordic Swan Ecolabel« in priporočilo združenja za astmo in alergije »Asthma Allergy Nordic«.

Sestavljajo jih štiri linije – vsaka je zasnovana za svoj namen. Da jih lahko preprosto prepoznate, so ločene po barvah:

Izdelki za čiščenje kože z uporabo vode

Modra linija vključuje izdelke za tradicionalno umivanje z vodo, namenjene vsakodnevni uporabi.

Milo in olje za prhanje in kopel, šampon za lase in milo za roke ter milo za intimno nego so primerni za normalno do suho kožo, saj vsebujejo le sestavine, ki kožo nežno očistijo, obenem pa je ne obremenjujejo. Ti izdelki se priporočajo za vse tiste, ki lahko (vsaj deloma) sami poskrbijo za osebno higieno.

Vsebujejo blage sestavine.

Enostavno se izpirajo z vodo.

Prilagojen pH za zdravo ravnovesje kože in podporo njenemu kislinskemu plašču.

Uporabljajo se lahko v kombinaciji s suhimi krpicami in rokavicami za umivanje.

Izdelki za čiščenje kože brez uporabe vode

Zelena linija vključuje izdelke za čiščenje kože brez uporabe vode in je primerna za čiščenje in nego kože zlasti pri slabo pomičnih in nepomičnih osebah (za umivanje v postelji), za osebe z demenco in vse osebe z občutljivo kožo. Izdelki vsebujejo sestavine, ki nase učinkovito vežejo nečistoče s kože, jo očistijo, navlažijo in tudi zaščitijo.

Linija vključuje izdelke za čiščenje kože celotnega telesa – od losjona in pene za čiščenje kože, vlažnih robčkov, vlažnih rokavic, impregniranih umivalnih rokavic za intimni predel do šampon kape z balzamom za lasišče.

Čiščenje kože brez vode je uporabniku prijazno, obenem pa učinkovito.

Enostavna uporaba in manjša delovna obremenitev za družinske oskrbovalce.

Prilagojen pH za zdravo ravnovesje kože. Izdelki imajo dolgotrajni vlažilni in zaščitni učinek na koži, zato se po uporabi ne izpirajo (brisača ni potrebna).

Ne veste, katere izdelke za čiščenje in nego kože izbrati za oskrbo svojega bližnjega? Pri tem vam je lahko v pomoč enostavno orodje, ki na podlagi vaših potreb pripravi nabor izdelkov. Preverite priporočilo za nego svojega bližnjega na tej povezavi.

Izdelki za nego kože

Rumeno linijo sestavljajo vlažilne kreme in losjoni za vsakodnevno nego normalne do zelo suhe kože. Izdelki iz te linije so zasnovani za dodajanje vlage koži, hkrati pa kožo zaščitijo in preprečujejo izgubo njene naravne vlage. Vlažilni losjoni in kreme za telo, kreme za roke in olje za telo ali olje v pršilu so primerni za vsakodnevno nego.

Vsebujejo naravne in negovalne sestavine, ki vzdržujejo navlaženost kože in pomagajo ohranjati njeno naravno zaščitno funkcijo.

Zaradi nežnih sestavin so izdelki primerni tudi za občutljivo kožo, posamezni izdelki ne vsebujejo dišav.

Olje v pršilu je odlično za izdatno nego suhe kože, ki ne prenese dotikov. Olje se poprši po koži in pusti, da se mikrokapljice vpijejo v kožo. Olja ni treba vtirati v kožo.

Izdelki za izdatno zaščito kože

Siva linija vključuje posebna zaščitna mazila, kreme in izdelke s cinkom (v mazilu, pasti ali pršilu) ter gel za masažo, ki so namenjeni odpravljanju težav s kožo, kot so suha koža, vzdražena koža in inkontinenčni dermatitis (IAD), ki je pogost spremljevalec oseb z inkontinenco.

Namenjena je vzpostavitvi porušenega ravnovesja kože in preprečevanju poškodb, saj pomaga obnoviti njene naravne funkcije. Izdelki se uporabljajo lokalno – na mestih, kjer se kažejo prvi znaki poškodbe kože ali pa je ta že nastala.

Na voljo so z učinkom mehanske zaščite na koži (mazilo za zaščito kože, cinkovo mazilo, cinkova pasta, intenzivna krema) ali brez (cinkov oksid v pršilu, ki naredi tanko plast zaščite s cinkom, močno hidrira in regenerira kožo, ne zmanjša pa trenja na koži).

Vsebujejo skrbno izbrane sestavine, kot so dimetikon, alantoin in cink.

Zaradi visoke koncentracije lipidov in hranilnih sestavin so izdelki primerni za občutljivo kožo in odpravljanje težav s kožo.

Kreme, pršilo in mazila so brez dodanih barvil in dišav.

Aktivni gel za masažo skrbi za izboljšanje prekrvitve tkiv zaradi vsebnosti vode in eteričnih olj, uporablja se samo na nepoškodovani koži.

Kakovostna nega kože je pomemben del oskrbe bližnjega

Skrb za bližnjega je zahtevna, vendar jo lahko s pravimi izdelki poenostavimo. V korist in za dobro počutje našega bližnjega in za manjšo obremenitev vseh družinskih članov, vključenih v nego.

