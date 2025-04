Nov skrivnostni trikotnik na Karibih

Najbrž ste že slišali za zloglasni bermudski trikotnik; ta hudičev trikotnik, kot ga tudi poimenujejo, naj bi segal od Miamija na Floridi do bahamskega otočja, tretji krak pa do mesta San Juan v Portoriku. Območje na zahodu Atlantskega oceana, kjer poteka zelo veliko pomorskega prometa, je postalo razvpito zaradi nepojasnjenih in nenadnih izginotij številnih ladij in letal, ki so plule ali letela čezenj.

A kot je videti, zloglasni bermudski trikotnik ni edino območje v Karibskem morju, kjer se dogajajo nenadna izginotja. V eni najbolj vzhodnih karibskih državic, Antigvi in Barbudi, kjer na 280 kvadratnih kilometrih živi manj kot 100.000 ljudi, nekateri prebivalci v zadnjem času zahtevajo, naj vlada razglasi krizne razmere. Kot je pred dnevi poročala tudi britanska medijska hiša BBC, naj bi tam v zadnjih dveh letih izginilo devet ljudi. Vsi poskusi, da bi ugotovili, kako in zakaj se je to zgodilo, so bili neuspešni. Seveda v tako majhni skupnosti vsako nepojasnjeno izginotje sproži različne govorice in strahove pa tudi poskuse posameznikov, da pridejo na prve strani časopisov.

280 kvadratnih kilometrov je velika država Antigva in Barbuda.

Preprodaja človeških organov

Tako je možakar, ki se je medijem predstavil kot Aaron, kar seveda ni njegovo pravo ime, dejal, da je sestavil seznam vseh izginulih ljudi na Antigvi in Barbudi, po njegovih trditvah naj bi jih bilo približno šestdeset. Trupel ali ostankov niso nikoli našli. Večinoma naj bi šlo za moške med 18. in 76. letom starosti, tudi Aaron naj bi izgubil nekaj članov širše družine in prejel nekaj groženj, ker si upa govoriti o tem. Po njegovem mnenju naj bi bile v ozadju kriminalne združbe, ki se ukvarjajo s preprodajo človeških organov. Šef policije v državi Everton Jeffers zatrjuje, da bodo podrobneje pregledali vse teorije, tudi o trgovanju s človeškimi organi. Strokovnjaki opozarjajo, da je ta teorija malo verjetna, saj je treba imeti za trgovanje s človeškimi organi prostore s kontrolirano temperaturo in sterilnim okoljem, to pa pri njih težko najdeš.

Nad prelepim otokom se vije tančica skrivnosti. FOTO: Getty Images

Letos sta izginila dva človeka. Orden David januarja; zvečer je šel v igralnico, potem ga ni videl nihče več. Njegov avto so našli zažgan, policija ni našla nobenih drugih sledi. Njegova prijateljica Alline Henry je dejala, da so ga najbrž ugrabili. David je pred tremi leti sodeloval v sodnem procesu, s katerim se je na Antigvi in Barbudi končala prepoved istospolnih razmerij, zato Alline domneva, da bi bil lahko to vzrok. Februarja je izginil Keon Richards, ki so ga nazadnje videli v službi; njegova mati vsak dan upa, da se bo prikazal na domačih vratih. V začetku marca je območje pretreslo izginotje devetletne deklice. Sprva so domnevali, da gre za nov primer izginotja, vendar so čez dva dni našli njeno truplo: bila je umorjena.

Mamo išče šest let

Lokalni mediji v tej karibski državici navajajo tudi Kyla Petersa, ki so ga nazadnje videli v bližini njegovega doma pri naselju Vaughans Estate, Kevina Milleta, čigar zažgan avto so našli marca 2023. Noah Hurst je izginil maja 2023, potem ko ga je po telefonu poklicala neznana oseba, avgusta 2022 sin direktorja državne kmetijske službe Gregoryja Baileyja, Kevorn Bailey, od 2017. nihče ni videl kanadsko-ruskega turista Romana Musabekova. Skrivnostno je tudi izginotje Vinie James: njenega nekdanjega fanta so najprej obsodili za njen umor, a ga je višje sodišče izpustilo na prostost zaradi pomanjkanja dokazov, saj trupla niso našli.

Kanadski Rus Roman Musabekov s prijateljico Foto: kmanupdates.com

Sorodniki izginulih so se začeli organizirati, da bi še dodatno pritisnili na policijo, da bo bolj učinkovita pri iskanju. Očitajo ji nesposobnost, lenobo in neodzivnost. Med svojci je aktivna Patricia Joseph, ki že šest let išče mamo Hyacintho Gage; maja 2019 je šla 74-letna Hyacintha na redni zdravniški pregled v lokalno bolnišnico, a se ni vrnila. Hči je sprožila obsežno poizvedovalno in iskalno akcijo po otoku, a za zdaj neuspešno.

Pogrešana Hyacintha Gage FOTO: kmanupdates.com

Jezna policija

»Postali smo detektivi,« je novinarjem pred dnevi razlagala Josephova. »S sestro sva pregledali vse sledi, namige in informacije. Šla sem v bolnišnico in poizvedovala.« Ugotovila je, da je mama opravila krvne preiskave, do pregleda srca z elektrokardiogramom (EKG) pa ni prišla. Torbico je pustila pri enem od čakajočih v čakalnici, a se ponjo ni vrnila, naslednji dan jo je našel varnostnik. Josephova je s sestro našla voznika, ki naj bi na dan izginotja njuno mamo odpeljal do naslova v bližini bolnišnice. »Policija je bila jezna na nas, ker smo brskali, in nam celo ukazala, naj nehamo. Razjezili smo jih s številnimi vprašanji, na koncu pa smo morali odnehati,« je dejala Josephova. Prejšnji mesec bi morali praznovati mamin 80. rojstni dan. Patricia je vzela dopust in dan preživela v tišini s spomini na mamo.

Josephova trdi, da je število pogrešanih na Antigvi in Barbudi v primerjavi s sosednjimi otoki nesorazmerno veliko. Zakaj ljudje izginjajo, ni jasno, prebivalci pa imajo svoje razlage: od tega, da policija ni sposobna izvajati preiskav zaradi premalo sredstev in nizkih plač, do tega, da za vsemi primeri stoji en človek. Preiskave otežuje tudi dejstvo, da na otoku ni forenzičnega laboratorija, zato je treba vzorce DNK poslati v tujino.

90 % policistov dela dobro, zatrjuje šef policije na Antigvi in Barbudi.

Domačini poudarjajo, da ne zaupajo policiji, saj je korupcija zelo razširjena. Jeffers pravi, da nobena policija na svetu ni popolna, a zagotavlja, da 90 odstotkov policistov dobro opravlja svoje delo. »Na Karibih ni policije, ki bi imela dovolj sredstev, da bi naredila vse, kar je treba storiti. Veliko delamo na tem, da bi našli pogrešane,« je izjavil za medije ter napovedal vrsto novih ukrepov, vključno z ustanovitvijo posebne enote za pogrešane osebe.