Umag povsem razdejan, veter bril 150 kilometrov na uro (VIDEO)

Sneg v Italiji



Iz Italije pa prihaja vest o obilnem sneženju. Prelaz Stelvio na 2757 metrov nadmorske višine na severu Italije, ki meji na Švico, so zajele obsežnejše snežne padavine. Sneg sredi poletja v Alpah ni redek, še posebej nad 1200 metrov nadmorske višine, a sodeč po posnetku, je bila tokrat snežna pošiljka neobičajno obsežna.

Vročinski val na Hrvaškem je tako kot v Sloveniji prekinilo neurje, ki je bilo najhujše v delu od Istre pa do Zagreba. nevihtno vreme z obilnimi padavinami, gromom in ponekod tudi točo je najprej zajelo Istro, kjer je močan veter ruval drevesa in prometne znake.O pravem razdejanju poročajo iz Umaga in okolice, kjer so drevesa poškodovala številne avtomobile, tržnica v Umagu pa je povsem uničena. Nekateri so prepričani, da je šla čez Umag vodna tromba. Veter naj bi dosegel do 150 kilometrov na uro, videti pa je bilo, kot da je mesto zajel orkan, poročajo hrvaški mediji.Neurje se je nato pomaknilo proti Karlovcu, kjer je padala toča velikosti jabolk. Pihal je tudi močan veter, ki je z mestne stavbe v Dugi Resi odnesel del strehe. S prizadetih območij poročajo o uničenih strehah, avtomobilih in pridelkih na vrtovih.Sreča v nesreči za voznika rdečega osebnega vozila v Dugi Resi, ki je za las ušel temu, da nanj pade del strehe:Prizaneslo ni niti Zagrebu, ki si še ni povsem opomogel po nedavnih poplavah: