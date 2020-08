FOTO: Facebook

Poletne nevihte so pokazale zobe in tokrat se tresejo predvsem tisti, ki so ob morju. Obalo je zajelo močno neurje in močan veter je povzročal številne nevšečnosti. Veter je dosegal celo do 100 km/uro. Vremenskim preglavicam ni ušla niti slovenska pevka, ki je trenutno v Umagu.Na facebooku je objavila fotografijo razdejanja in podrta drevesa, zraven pa zapisala: »V Umagu cela katastrofa. Neurje. Strehe ob hišah, okna na dvoriščih, čolni na obali, naš avtek pa pokopan pod drevesom.«Hitro so se usuli komentarji sledilcev. Ti so družinici zaželeli vse dobro, predvsem pa so veseli, da so jo odnesli živi in zdravi, saj je bilo neurje res močno.