Spremljajte iz minute v minuto, kje gorijo alarmi

Reke že naraščajo, morje se lahko razlije



Ste opazili kaj zanimivega? Pišite nam.

Vremensko nestabilno vreme se je začelo že v nedeljo popoldne s padavinami in se nadaljevalo v ponedeljkovem dopoldnevu. Zgodaj popoldne pa so vremenoslovci prižgali vijolična opozorila za veliko verjetnost toče.Kot smo poročali, so te dni nad našo državo razmere ustrezne za razvoj supercelic, zaradi česar lahko nastanejo večja toča in močni sunki vetra. Spremljajte iz minute v minuto, kje je velika verjetnost toče. Gorenjska, Goriška, Koroška, Ljubljana in okolica ter Notranjska gorijo vijolično – velika verjetnost torej, da bo padala toča.Danes popoldne in v noči na torek lahko zlasti na območju jugozahodne in osrednje Slovenije močno narastejo hudourniški vodotoki in manjše reke ter pri tem poplavijo, poroča Arso.Reke v jugozahodni Sloveniji so že pričele naraščati. Vodnatost rek v severozahodni, severni in osrednji Sloveniji je srednja, drugod po državi mala in ustaljena. Danes bodo reke v večjem delu države naraščale. Zlasti reke na Gorenjskem, Koroškem, v Podravju in v osrednji Sloveniji bodo danes in v noči na torek narasle do velikih pretokov. Ob močnejših nalivih lahko predvsem v zahodni, jugozahodni, severni in osrednji Sloveniji hitro narastejo hudourniški vodotoki in manjše reke, ob tem so verjetna razlivanja, ponekod v jugozahodni in osrednji Sloveniji tudi poplavljanja. Ta pojav bo možen tudi v torek čez dan. V torek in sredo bodo naraščale predvsem reke s kraškim zaledjem, zlasti Krka s pritoki, Ljubljanica, naraščale pa tudi Sava nižje, Drava in Mura. Danes zvečer bo gladina morja povišana, morje se ob tem lahko razlije po najnižjih delih obale