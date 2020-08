Kot da je konec sveta: zneslo se je nad Slovenijo, a ni še konec (FOTO)

Še bo pestro



Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno s pogostimi plohami in nevihtami. Možna bodo krajevna neurja. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 27 stopinj Celzija.



Ponoči se bodo padavine, deloma nevihte, razširile nad večji del Slovenije. Zapihal bo okrepljen severni veter, na Primorskem zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, ob morju okoli 18 stopinj Celzija.



V sredo bo na Primorskem deloma sončno in večinoma suho. Drugod bo zmerno do pretežno oblačno, zlasti v vzhodni polovici Slovenije bo občasno še deževalo. Še bo pihal veter severne smeri, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na Primorskem do 26 stopinj.



V četrtek bodo padavine postopno povsod ponehale, čez dan se bo delno zjasnilo. Popoldne bo v notranjosti še nekaj krajevnih ploh. Še bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem burja. Od petek bo pretežno jasno in spet bolj vroče, najvišje dnevne temperature bodo okoli 30 stopinj. V začetku prihodnjega tedna se poveča možnost za nastanek krajevnih neviht.

Po burnem večernem vremenskem dogajanju, ko je silovito neurje prizadelo predvsem Obalo , je bila tudi noč marsikje pestra, vreme pa nam ne bo prizanašalo niti danes.Proti večeru je nevihtna celica zajela Obalo. Veter je bil tako močan (najmočnejši sunek vetra je po poročanju Pop TV dosegel 122 kilometrov na uro), da je ruval in podiral drevesa, vse je letelo po zraku. Ljudje so bežali in iskali skrivališča, poročajo o veliki škodi. Bilo je kot vesoljni potop; ponekod so ostali brez elektrike, voda je zalivala kleti. Neurja z močnim vetrom in nalivi so se iznad Primorske začela širiti preko Notranjske v osrednjo Slovenijo in naprej v Zasavje, Posavje ter Podravje, kažejo podatki Agencije RS za okolje (Arso).Neurje z močnim vetrom in obilnim dežjem je po poročanju centra za obveščanje prizadelo območja 25 občin. Najhujše je bilo v slovenski Istri, kjer so zabeležili 29 tovrstnih vremenskih dogodkov, na območju Notranjske 19, v Ljubljani z okolico pa 10. V večini primerov je šlo za podrto drevje, poškodovana ostrešja objektov ter druge infrastrukture. V dveh primerih je zagorelo zaradi udara strele. Sprožila sta se dva zemeljska plazova. Meteorna voda je poplavila oziroma ogrožala nekaj objektov in poplavila eno cestišče. Na terenu so po podatkih centra posredovali gasilci iz 30 gasilskih enot.Na Obali pa danes zjutraj ocenjujejo škodo, ki jo je povzročilo neurje., poveljnik gasilske enote Koper, je za RTV Slovenija povedal, da je 15-minutno neurje povzročilo delo za vso noč. Podrto drevje je poškodovalo telefonsko in električno napeljavo, na dijaškem domu Portorož in bolnišnici Valdoltra, ko je večje drevo padlo na strehi in ju močneje poškodovalo.Ob 21.06 je v Podgorju ob Sevnični (občina Sevnica) strela udarila v stanovanjski objekt. Gasilci PGD Sevnica in Zabukovje so objekt pregledali s termokamero in poškodovano ostrešje prekrili z nadomestno kritino. Posredoval je dežurni delavec Elektra Celje.Na Lešah v občini Prevalje so gasilci PGD Prevalje s protipoplavnimi vrečami zaščitili dva stanovanjska objekta, da ju ob močnih nalivih ne bi poplavilo. Podrto drevo na lokalni cesti Prevalje–Leše je odstranila občinska služba. Ob 23.48 je v naselju Tišina meteorna voda poplavila cestišče. Obveščena je bila pristojna dežurna služba.