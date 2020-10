To je obraz človeka, ki naj bi v cerkvi rezal vratove

Na prizorišče napada so hitro prihiteli policisti in reševalci. FOTO: Video Via Reuters

Brazilka Simone Barreto Silva, mati treh otrok, je hudo ranjena pobegnila iz cerkve in opozorila druge na napad, nato pa je preminila. FOTO: Simone Barreto Silva Via Reuters

Gamra, mati domnevnega napadalca, ne more verjeti, kaj je najverjetneje zagrešil njen sin. FOTO: Zoubeir Souissi, Reuters

Francoska policija je v petek v povezavi z napadom z nožem v četrtek v cerkvi v Nici aretirala še dva človek, stara 33 in 35 leta. Proti enemu so uvedli hišno preiskavo, saj je osumljen, da je bil vpleten v napad. Drugi je bil tem času ravno na naslovu, ki so ga preiskovali.V povezavi z napadom, v katerem so umrli trije ljudje, so že v četrtek aretirali 47-letnika, ki naj bi bil v stiku z napadalcem in mu dal mobilni telefon. Doslej so skupno aretirali tri ljudi, za katere preiskujejo, ali so bili vpleteni v napad. Vse bolj kaže, da napad ni bil dejanje enega človeka.Potem ko so aretirali 47-letnika, je policija v petek zvečer v Nici pridržala še 35-letnika. Prvega sumijo, da je bil v stiku z domnevnim napadalcem, 21-letnim TunizijcemPreberite tudi:V četrtek je Francijo pretresel napad, v katerem je Tunizijec, ki je v državo nedavno prišel nezakonito iz Italije in naj bi imel pri sebi ponarejene dokumente Rdečega križa, v cerkvi v Nici z nožem ubil tri ljudi,(44),(54) in 70-letno žensko. Napadalca je policija huje ranila in je še vedno v bolnišnici.Preberite tudi:Prizore v katedrali, kjer naj bi napadalec žrtvam prerezal vratove, je policija opisala kot grozljive. Družina domnevnega napadalca je razkrila, da se je pred dvema letoma spremenil in zatekel k veri, še vedno pa ne morejo verjeti, da je ubil tri ljudi. Brahim, ki je nedavno dopolnil 21 let, se je rodil v družino s tremi sinovi in osmimi hčerami in je s starši živel v skromni hiši v siromašni četrti predmestja Sfaka. Tunizijske oblasti so sporočile, da ni imel policijskega dosjeja zaradi terorizma, da pa je bil kaznovan zaradi nasilja in droge.Družina je povedala tudi, da jih je večer pred napadom poklical in povedal, da je v Franciji lažje dobiti delo. Njegova sestra je prepričana, da ni morilec, terorist ali ekstremist. »Želimo, da nam pomagate odkriti resnico,« je povedala za medije in dodala, da če je »to res naredil, potem je moral biti nekdo za njim«.Francoski predsednikje napad v baziliki označil za islamistični teroristični napad.