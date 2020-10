Kri tekla v cerkiv, moški in ženska obglavljena

Najmanj tri osebe so umrle, več ljudi pa je bilo ranjenih v napadu z nožem v Nici. Napad se je začel okoli 9. ure, ko se je v cerkvi Notre-Dame začenjala maša. Okolico so preplavili oboroženi policisti, javnost pa so pozvali, naj se ne približujejo.Župan Niceje potrdil, da je domnevni napadalec v rokah policije, ki ga je ustrelila. Odpeljali so ga v bolnišnico. Policiji se je zahvalil za hiter odziv. Dodal je, da vse kaže na teroristični napad.Po poročanju tujih medijev sta bili dve umrli osebi - moški in ženska - obglavljeni.Policija medtem izvaja nadzirane eksplozije na območju in je javnost pozvala, naj se ne približuje območju.Napad se je zgodil le dan zatem, ko je notranji minister opozoril, da je teroristična grožnja v državi zelo velika, in približno dva tedna zatem, ko je bil francoski učiteljobglavljenj v domnevnem islamističnem napadu v Parizu. Razlog za napad naj bi bila karikatura preroka Mohameda, ki naj bi bila tudi povod napada 18-letnega Pakistanca na dve osebi pred uredništvom satirične revije Charlie Hebdo.V Nici pa je še vedno živ tudi spomin na teroristično dejanje 14. julija 2016, ko je napadalec s tovornjakom zapeljal v množico, ki je slavila obletnico padca Bastilje. Tedaj je umrlo 86 ljudi, skoraj 500 je bilo ranjenih.Razmere v Franciji so napete, za proteste v številnih islamskih državah je poskrbel tudi francoski predsednik, ki je zagovarjal objavo karikatur. Sledil je diplomatski spor s turškim predsednikom, ki je Macrona pošiljal na psihiatrično zdravljenje.