Moški mahal z nožem, policija ga je likvidirala (VIDEO - NI ZA OBČUTLJIVE)

Približno dve uri po krvavem napadu v Nici, kjer je napadalec ob kričanju Alah je velik z nožem napadel skupino vernikov v cerkvi in tri tudi ubil, se je v okoli 190 kilometrov oddaljenem Avignonu odvijala podobna drama. V Montfavetu, predmestju Avignona, je mlajši moški z nožem v rokah (nekateri poročajo, da naj bi mimoidočim grozil s pištolo), ki naj bi prav tako vzklikal Alah Akbar, grozil mimoidočim. Z grožnjo ni prenehal niti, ko so ga obkrožili oboroženi policisti, ki so moškega najprej skušali umiriti s t. i. omamno granato, ker pa to ni pomagalo, so nanj streljali.Preberite tudi:Kot je razvidno z videoposnetka, so moškega ustrelili v predel trebuha, nato pa skočili nanj. Nekaj časa se jim je upiral, nato pa so ga obvladali. Več podrobnosti o dramatičnem dogajanju ni znanih, policija je sporočila le, da je moški zaradi posledic ran umrl.Čeprav je bilo sprva rečeno, da gre moškega turških korenin zdaj poročajo, da gre za 21-letnega migranta iz Tunizije, ki je v Evropo prišel pred le nekaj tedni, je za francosko tiskovno agencijo AFP povedal vir blizu preiskavi.Šlo naj bi za, ki naj bi se konec septembra je prispel na italijanski otok Lampedusa. Tam je moral najprej prestati karanteno zaradi možne okužbe z novim koronavirusom, nato pa so mu odredili, da mora zapustiti italijansko ozemlje.A ni se vrnil v Tunizijo, pač pa odpotoval v Francijo, kamor je prispel v začetku oktobra, še navaja AFP.