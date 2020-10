Prizor iz cerkve groze, ob katerem vas bo spreletel srh (FOTO in VIDEO)

Niz krvavih napadov

Francija se poleg epidemije novega koronavirusa ukvarja tudi z valom terorističnih napadov. Najbolj krvav se je zgodil zjutraj okoli 9. ure v največji cerkvi v Nici. V katedrali Notre Dame je napadalec po poročanju francoskih medijev prerezal vrat moškemu in ženski ter z nožem ranil še več ljudi. Ženska, ki jo je napadalec ranil v vrat, se je zatekla v bližnji bar, kjer je nato umrla.Fotografija, narejena v cerkvi po napadu, razkriva, kakšna panika je zavladala, ko je napadalec, ki naj bi ob tem vpil, da je Alah velik, začel sejati grozo.V napadu so umrle tri osebe – tretja je umrla v bližnjem baru, kamor se je zatekla pred napadalcem, ki so ga policisti nato ustrelili in je v bolnišnici.Župan Niceje sporočil, da vse kaže na teroristični napad. Duhovniki v Nici so povedali, da so bili opozorjeni na veliko verjetnost napada v dnevih pred praznikom vseh svetih 1. novembra. Duhovnikje ob tem dejal, čeprav so bili pozorni, si niso nikoli mislili, da bi se kaj takega lahko zgodilo. Da je dovolj, pa je bil po napadu odločen Estrosi, ki se je zavzel za vsedržavni odziv na napad. »Zdaj je čas, da se Francija odpove zakonom miru, da bi odločno izkoreninila islamski fašizem na našem ozemlju.«Na spletu pa se je pojavil tudi videoposnetek policistov, ki so prvi prišli na prizorišče in odhiteli v cerkev.Približno dve uri po napadu v Nici je policija v 190 kilometrov oddaljenem Avignonu ustrelila moškega, ki je napadel skupino policistov z nožem in pri tem vpil, da je Alah velik.Današnja napada sta se zgodila v zaostrenih odnosih Francije in islamskega sveta, potem ko je prejšnji mesec 18-letni Pakistanec z nožem napadel dve osebi pred uredništvom satirične revije Charlie Hebdo, v začetku oktobra pa je 18-letni Čečen v Parizu obglavil učitelja zgodovine, ker je učencem pokazal karikaturo preroka Mohameda. Potem ko se je francoski predsednikzavzel za svobodo govora, se je oglasil turški predsednikin podvomil o Macronovi prištevnosti, ko je namignil, da bi potreboval psihološko pomoč.