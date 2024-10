»Skrajni čas je, da zapustite območje!« Orkan vse bliže, divjajo tornadi, prizori so zastrašujoči (FOTO in VIDEO)

Na Floridi se danes pripravljajo na orkan Milton, ki velja za enega najhujših v zadnjih stotih letih. Več milijonov ljudi je že zapustilo domove, tiste, ki se za to niso odločili, pa oblasti opozarjajo, da je skrajni čas za odhod. Milton, ki naj bi drevi po krajevnem času dosegel kopno blizu Tampe, je danes sicer oslabel v orkan četrte kategorije.

Razmere bodo smrtno nevarne

Milton naj bi območje Tampe dosegel z vetrovi s hitrostjo do 270 kilometrov na uro. Nacionalni center za orkane (NHC) v ZDA je opozoril, da bodo razmere na območjih, kjer bo divjal orkan, smrtno nevarne.

Po podatkih NHC je Milton kot orkan najvišje, pete stopnje, davi divjal okoli 400 kilometrov jugozahodno od Tampe. Kasneje so iz centra sporočili, da je oslabel v orkan četrte stopnje z vetrovi s hitrostjo okoli 250 kilometrov na uro, a opozorili, da bo orkan še vedno izjemno nevaren, ko bo dosegel Florido.

Središče orkana se bo po napovedih danes premaknilo čez vzhodni del Mehiškega zaliva, pozno zvečer ali v četrtek zgodaj zjutraj bo doseglo kopno ob zahodni in osrednji obali Floride, nato pa naj bi se pomaknilo od vzhodne obale Floride nad zahodni Atlantik.

FOTO: Ricardo Arduengo Reuters

FOTO: Joe Raedle Getty Images Via Afp

Guverner Floride Ron DeSantis je poudaril, da se zvezna država pripravlja na hud udarec, a je prepričan, da bodo to prestali. Ob tem je po poročanju britanskega BBC dodal, da še vedno obstaja upanje, da bo Milton še oslabel, preden bo dosegel Florido.

Po podatkih ameriške agencije za upravljanje izrednih razmer (Fema) so oblasti na Floridi v 30 okrožjih na gosto poseljenem območju, ki vključuje mesta Tampa, Orlando, Sarasota in Fort Myers, izdale ukaze za obvezno evakuacijo. Izredne razmere po besedah DeSantisa skupno veljajo za 51 okrožij.

»Skrajni čas je, da zapustite območje,« pristojni pozivajo ljudi, ki še vztrajajo na zahodni obali Floride. DeSantis je dejal, da imajo ljudje še čas zaščititi sebe in svoje družine. Iz agencije Fema so sporočili še, da so zagotovili 1200 dodatnih članov osebja za iskanje in reševanje, na Florido so prepeljali tudi na milijone obrokov hrane.

FOTO: Jose Luis Gonzalez Reuters

FOTO: Joe Raedle Getty Images Via Afp

FOTO: Joe Raedle Getty Images Via Afp

FOTO: Bryan R. Smith Afp

FOTO: Cira/noaa Via Reuters

Zaradi orkana na najbolj ogroženih območjih pričakujejo rekordno zvišanje gladine morja do pet metrov in posledično tudi poplave. Vremenoslovci so ob tem izdali opozorilo pred tornadi, ministrstvo za zdravje pa opozarja na možnost okužbe z nalezljivimi boleznimi zaradi poplavnih voda. Na Floridi je v pričakovanju orkana zaprtih več letališč, med drugim v Orlandu in Tampi.

.