Upokojenci najboljši sekači

V Dolenjskih Toplicah so se temeljito pripravili na veliko noč. Tradiciji se niso izneverili – zadnji vikend pred praznikom je minil v znamenju razstave velikonočnih jedi, ki jo skupaj z Občino Dolenjske Toplice pripravi Društvo podeželskih žena Dolenjske Toplice. Letos so jo pripravili že enaindvajsetič, nosila pa je naslov Poveselimo se ob velikonočni mizi. In bilo je kaj videti. Na ogled so bile postavljene postne in velikonočne jedi – potice, kruh, pirhi, šarklji, jagenjčki, pletenice, petelinčki, menihi, velikonočni žegen. Razstavo je lepo zaokrožila tudi dekoracija, ki že tako pravi domači dobroti da še poseben pečat. Človek nikoli ne praznuje sam, tudi v Dolenjskih Toplicah niso. K sodelovanju so bili letos povabljeni še Viteški red Turističnega društva Suha krajina, Društvo Kočevarjev staroselcev, skupina Ustvarjalke Društva upokojencev Dolenjske Toplice, vrtec Gumbek pri osnovni šoli Dolenjske Toplice, Oštarija, Društvo vinogradnikov Dolenjske Toplice in župnija Toplice.

Pa na zdravje! FOTO: P. P.

Kot je pojasnila predsednica Društva podeželskih žena Dolenjske Toplice Metka Zupančič, so obiskovalci iz »prve roke videli, kaj se je za praznik pripravljalo na gradovih, kako so praznovali Kočevarji, kaj ustvarjajo spretne roke naših upokojenk, tudi otroci iz vrtca so ustvarjali zanimive izdelke«. Oštarija in Robert Gregorčič sta pripravila starodavno postno alelujo na sodoben način, vinogradniki pa so poskrbeli za degustacijo vin.

Za dušo in telo FOTO: P. P.

Pekli kruh

Odprtje razstave je potekalo v soboto, 12. aprila, ko sta zbrane nagovorila Metka Zupančič in župan Franc Vovk. V kulturnem programu so nastopili skupina Balončki vrtca Gumbek, otroška folklorna skupina Društva Kočevarjev staroselcev, folklorna skupina Izvir DPŽ Dolenjske Toplice in ljudske pevke Rožce, razstavo pa je, čas je tak, blagoslovil domači župnik Igor Stepan.

Brez harmonike ni pravega praznika. FOTO: P. P.

Oba dneva je pred KKC-jem potekala sejemska dejavnost. DPŽ-jeva stojnica je bila bogato obložena z dobrotami, ponujal se je tudi sveže pečen kruh, ki se je oba dneva pekel v Sitarjevi hiši. V nedeljo so sledile delavnice izdelave pletenic, pletenega srca za obiskovalce, otroci pa so ustvarjali izdelke iz testa – pleteničke, petelinčke, zajčke … Za zaključek je potekalo 7. ekipno tekmovanje v sekanju pirhov, ki ga je povezovala Blanka Rončelj. Udeležilo se ga je šest ekip, zmagala je ekipa Društva upokojencev Dolenjske Toplice.