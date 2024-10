Grozljivo opozorilo šefa policije: »Napišite svoje ime na nogo, da vas bomo lahko identificirali v primeru smrti« (VIDEO)

Orkan Milton se je znova okrepil v orkan 5. kategorije. Čeprav se predvideva, da bo oslabel, preden bo dosegel kopno, se bo podvojil v velikosti, kar pomeni, da se bodo njegovi katastrofalni učinki čutili na veliko večjem območju.

Nevihta bo po napovedih dosegla osrednjo obalo zaliva Floride danes zvečer kot velik orkan in bi lahko bila ena najbolj uničujočih neviht doslej.

Nacionalni center za orkane predvideva, da se bo orkan, ko bo dosegel obalo, nekoliko unesel, vendar naj bi zagotovo povzročil veliko uničenje, in to na območjih, ki so še opustošena po divjanju orkana Helene.

Medtem ko orkan Milton hiti proti Floridi, je načelnik policije William Tokajer vsem, ki se ne bodo evakuirali, poslal jasno opozorilo, ki zveni resnično grozljivo.

»Upam, da so vsi opozorilo vzeli resno in bodo odšli. Ko bo nevihta prišla, reševalnih služb ne bo na terenu in boste prepuščeni sami sebi. Napišite svoje ime na nogo, da vas bomo lahko identificirali v primeru smrti,« njegove besede povzema CNN.