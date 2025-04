V nadaljevanju preberite:

Enoprostorci so bili včasih priljubljeni, ponudba velika. Potem so jih začeli izpodrivati športni terenci, ki jih je danes kot listja in trave. Tudi peugeota 5008 proizvajalec označuje za SUV, a ima na srečo še kar nekaj (eno)prostorskih lastnosti. Prihaja v tretji generaciji in je kot vselej tesno povezan z manjšim modelom 3008. Ni več dizelske možnosti, v ospredju je blagi hibrid. Kako deluje v različnih načinih vožnje? Kako pratktična je nova zasnova armaturne plošče? Kaj ponuja 5008 za prevoz družin in kje bi bil na to temo lahko boljši?