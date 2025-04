Poglejte si, katero žival je vzgojil slovenski glasbenik: »Zato, ker jih primanjkuje«

Kristijan Crnica, ki smo ga leta 2013 spoznali v oddaji Slovenija ima talent, pozneje pa tudi na festivalih in spontanih nastopih na ulicah slovenskih mest, je več kot deset let opravljal poklic učitelja glasbene umetnosti na zasebni osnovni šoli in hkrati ves ta čas ustvarjal.

Mariborčan je ljubezen do glasbe in dela z mladimi lansko leto združil v edinstven projekt – album Igra življenja, na katerem prevladuje brezmejna otroška domišljija, prelita v orkestrske aranžmaje. Za kolege iz revije Suzy je povedal, da »si na svoji poti, na kateri se obetajo spremembe, ne želi biti še en mlad fant, ki ga poznajo le po tem, da lepo poje«.

Glasbenik, ki nastopa pod umetniškim imenom Kikifly, želi svoji glasbi vdihniti ikoničnost, ob tem pa ga ne skrbi, kako ga bodo videli drugi. V teh dneh de je oglasil na družbenem omrežju Instagram, kjer je v zgodbi delil prav poseben video in sledilcem pokazal sviloprejko (nočni metulj iz družine sviloprejk).

»Vzgojil sem sviloprejko, zato ker jih primanjkuje in danes jo spustim v naravo. Oziroma kar na to limono pri meni zunaj. No, a lahko greš? Noče stran od mene, ampak se bo že morala navaditi,« je ob videu sledilcem povedal Kikifly.

Želel podariti življenje

Zanimalo nas je, kako je prišel do ličinke, koliko jih ima doma, kakšen je proces in zakaj se je tega sploh lotil. »Sviloprejko sem prejel v naši šoli Lila. Podarili so mi jo otroci prvega razreda. Dobil sem dve gosenici, ki sta se pri meni zabubili in se čez en mesec prelevili v prelepe metulje. Tega sem se lotil, ker sem želel videti proces in razvoj hkrati pa zato, ker jih primanjkuje in sem jim želel podariti življenje. Trenutno bivata na moji cvetoči limoni, ki je pa tudi protagonistka moje pesmi na vseh poteh,« je razložil Mariborčan in v odgovoru dodal še emotikon srca.

Vzgojil je sviloprejko. FOTO: Kristijan Crnica, Instagram, zaslonski posnetek

Preberite še: