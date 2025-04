Veste, kateri ženski orgazem je najintenzivnejši in kako ga doseči?

Nove raziskave so pokazale, da obstajajo štiri glavne erogene cone, ki igrajo ključno vlogo pri doseganju ženskega orgazma: klitoris, vagina, maternični vrat in prsne bradavice.

Čeprav je klitoris za večino žensk najbolj občutljiva točka, je spolni višek mogoče doseči tudi z draženjem drugih področij ali z njihovo kombinacijo.

Različne vrste ženskega orgazma:

Klitoralni orgazem

Do njega pride z draženjem klitorisa in je med ženskami najpogostejši.

Nastane kot rezultat neposredne ali posredne stimulacije ščegetavčka, središča ženskega užitka z največ živčnimi končiči.

Vaginalni orgazem

Vaginalni orgazem je povezan z notranjo stimulacijo vagine, zlasti njene sprednje stene, kjer naj bi se nahajala tako imenovana točka G.

Čeprav so mnenja glede obstoja te še vedno deljena: eni trdijo, da obstaja, drugi, da gre za mit, približno 30 odstotkov žensk pravi, da jih prav stimulacija tega področja med spolnim odnosom pripelje do vrhunca.

FOTO: Gettyimages

Mešani orgazem

Mešani orgazem nastane, ko se hkrati stimulirata klitoris in vagina, kar lahko vodi do izjemno intenzivnih ali celo večkratnih orgazmov.

Strokovnjaki pravijo, da je ta najmočnejši, saj združuje različne oblike užitka in omogoča globlje ter močnejše telesno in čustveno doživetje.

Kombinirani oz. zaporedni orgazem

Nekatere ženske težko doživijo že enega, kaj šele, da bi bile deležne zaporednih orgazmov.

Vendar pa lahko tehnike, kot so stiskanje mišic medeničnega dna, izboljšajo prekrvavitev in občutljivost, kar pomaga pri doseganju teh.

Predigra je ključna, saj pomaga telesu, da se sprosti in vzburi, kar olajša pot do vrhunca.

FOTO: Gettyimages

Še za konec

Seksualno zadovoljstvo ženske ni zgolj fizično, temveč tudi čustveno doživetje, ki zahteva potrpežljivost, komunikacijo in razumevanje.

Z različnimi pristopi in tehnikami lahko ženske doživijo različne vrste orgazmov, od klitoralnih do večkratnih. Ključ uspeha je v raziskovanju telesa in vzpostavljanju medsebojnega spoštovanja in povezanosti, piše 24sata.hr.