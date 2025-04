Umrl nekdanji poslanec, nekoč je bil odličen nogometaš

Danes zgodaj zjutraj je v 78. letu starosti umrl nogometaš Šibenika, nekdanji poslanec in pravnik Ivan Ninić, je Šibenski izvedel od družinskih članov.

Igral je za Šibenik in Dinamo ter bil poslanec SDP v saboru. Izvoljen je bil leta 2000, opravljal je funkcijo podpredsednika odbora za notranjo politiko in nacionalno varnost ter bil član odbora za pomorstvo, promet in zveze.

Ivan Ninić se je rodil 3. decembra 1947 v Šibeniku, pokopan bo v družinskem krogu.