Naravno, učinkovito in poceni: čistila iz kuhinje, ki prekašajo industrijska

V zadnjih letih se vse več ljudi odloča za uporabo naravnih čistil, ki so prijazna do okolja in zdravja. Med najbolj priljubljenimi in učinkovitimi naravnimi sredstvi sta kis in limona. Kis je vsestranski in cenovno ugoden čistilni izdelek, ki ga lahko najdemo v skoraj vsakem gospodinjstvu. Poliuretanske talne obloge je najbolje čistiti z nevtralnim detergentom. Za pripravo naravnega čistila zmešamo enako količino belega kisa in vode. Ta mešanica je primerna za čiščenje različnih vrst, vključno s trdimi lesenimi tlemi, luksuznimi vinilnimi tlemi in ploščicami. Kis učinkovito odstranjuje umaz...