Apokaliptično! Petmetrski valovi, veter do 210 km/h, na območje napotena vojska

Orkan Milton, ki se iz Mehiškega zaliva približuje Floridi, se je glede na ocene pristojnega ameriškega centra v torek okrepil v najvišjo, peto stopnjo, saj so njegovi vetrovi dosegli 270 kilometrov na uro. Zahodno obalo Floride naj bi dosegel v četrtek zjutraj po srednjeevropskem času kot orkan nižje, tretje stopnje.

Večina prebivalcev ogroženih območij osrednjega dela Floride upošteva pozive oblasti k evakuaciji, kolone na avtocestah so bile v torek skoraj nepremične, poleg tega pa je na več kot 1200 črpalkah zmanjkalo bencina, poroča CNN.

Bela hiša je sporočila, da je zvezna vlada na Milton pripravljena in prebivalcem ogroženih območij priporoča evakuacijo. Predsednik ZDA Joe Biden je z namenom pospešitve dobave pomoči razglasil Florido za območje izrednih razmer.

Poslali tudi vojsko

Zvezna agencija za posredovanje v izrednih razmerah (Fema) je na območje napotila svoje uslužbence, v petih centrih je pripravljenih 20 milijonov obrokov hrane in 40 milijonov litrov pitne vode, zvezna vlada je poslala tudi vojsko in 300 reševalnih vozil. Svoje prispevajo še posamezne agencije, kot je Uprava za zračni promet (FAA), ki je na Florido poslala strokovnjake.

Zvezna vlada se namerava boriti proti dezinformacijam in je na platformi reddit odprla stran, kjer bodo na voljo točne informacije o dostopu do pomoči.

Nacionalni center za orkane predvideva, da se bo orkan, ko bo dosegel obalo, nekoliko unesel, vendar naj bi zagotovo povzročil veliko uničenje, in to na območjih, ki so še opustošena po divjanju orkana Helene.

Petmetrski valovi, veter do 210 km/h

Ukaz za obvezno evakuacijo je zajel pet floridskih okrožij z okrog šestimi milijoni prebivalcev, oblasti pa prebivalce pozivajo, naj ne računajo na to, da se bo orkan umiril. Pričakujejo najmanj 46 centimetrov dežja, do pet metrov visoke valove plime in močan veter s sunki od 180 do 210 kilometrov na uro.

Orkan se je v torek pomikal po Mehiškem zalivu proti severovzhodu s hitrostjo 17 kilometrov na uro, obalo Floride naj bi dosegel v bližini mest Tampa in Sarasota.

Letalske družbe so v torek odpovedale 700 poletov, danes jih bodo še okrog 1500, poroča televizija ABC, med orkanom pa se bo promet povsem ustavil. V torek so sicer še dodajali polete za tiste, ki so se želeli umakniti. Samo American Airlines je zagotovil okrog 2000 sedežev za pot na varno.