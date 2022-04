Opozorilo z ruske televizije: Verjetnejša je tretja svetovna vojna, kot da bi Putin priznal poraz

Ruski predsednik Vladimir Putin bi menda raje začel splošno jedrsko vojno proti zahodu, kot da bi priznal poraz v Ukrajini. Novinarka in urednica ruskega medija RT in zagovornica Kremlja Margarita Simonjan je izjavila, da je Putinova ideja, da pritisne 'rdeči gumb' verjetnejša od ideje, da bo dopustil, da bi Rusija izgubila vojno v Ukrajini. »Ali bomo izgubili v Ukrajini ali pa se bo začela tretja svetovna vojna. Menim, da je tretja svetovna vojna realnejša možnost, kolikor poznam naše vodje. Najverjetneje se bo vse končalo z jedrskim napadom. Po eni strani sem nad tem zgrožena, po drugi strani pa je tako. Šli bomo v nebesa, oni pa bodo stokali. Vsi bomo umrli nekega dne,« je povedala Simonjanova.

Njena izjava je le ena v nizu opozoril, ki so prišla s političnega ruskega vrha, potem ko so na možnost jedrskega napada opozoril že kolega Simonjanove pisec in Putinov najbolje plačani propagandist Vladimir Solovjov, minister za zunanje zadeve Sergej Lavrov in sam Putin.

Medtem ko v ZDA in Velika Britanije menijo, da gre le za zastraševalno politiko, pa vse več tovrstnih groženj povzroča zaskrbljenost, da je vendarle konflikt v stilu hladne vojne realnejša možnost od te, da se bo vojna v Ukrajini kar tako končala.