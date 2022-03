Grozljivo sporočilo Putinovega politologa: Evropi zagrozil z jedrskim orožjem

Posnetek govora Sergeja Mihejeva je bil objavljen na družbenih omrežjih, njegovo sporočilo je srhljivo. »Evropi, Evropi moramo povedati eno preprosto stvar. Napadli vas bomo z jedrskim orožjem, če boste z Natom šli v nekakšen mirovni kontingent ali pa se boste odločili, da ga prestavite kam drugam. Potem bo jedrska vojna,« je jezno rekel Mihejev, medtem ko so drugi gostje v studiu strmeli vanj.

Nato je zagrozil Poljski, Nemčiji in drugim državam. »Pogumni Poljaki, v 30 sekundah od vaše Varšave ne bo ostalo nič. Pogumni Nemci, pogumni Estonci, pogumni Baltik. Ko že govorimo o pogumnem Baltiku, vem, da so v Kaliningradu na meji resni problemi. Morda bo treba vzpostaviti humanitarni koridor do Kaliningrada. Zakaj ne?« je nadaljeval ruski politolog. Ponovno je opozoril Litvo in Poljsko, naj pazita, kaj delata. »Zdi se mi, da se Litva in Poljska obnašata preveč pogumno. Preveč pogumno! In ne razumeta, da lahko to rešimo veliko hitreje kot pa v Ukrajini,« je jezno zaključil Mihejev.

Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitri Peskov je pred tem dejal, da bo Rusija uporabila jedrsko orožje le, če bo ogrožen njen obstoj.