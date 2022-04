»Če Rusija izgubi vojno v Ukrajini, postane jedrski konflikt realna možnost«

Sergej Karaganov je nekdanji predsedniški svetovalec Borisa Jelcina in Vladimirja Putina, vodi pa svet za zunanjo in obrambno politiko. Povezuje ga s številnimi ključnimi ruskimi zunanjepolitičnimi idejami, od tako imenovane Karaganovove doktrine o pravicah etničnih Rusov, ki živijo v tujini, do načela 'konstruktivnega uničenja', znanega tudi kot 'Putinova doktrina'. Karaganov ostaja blizu Putinu in njegovemu zunanjemu ministru Sergeju Lavrovu, zato je oblikoval številne ideje, za katere se domneva, da so privedli do vojne v Ukrajini – čeprav se tudi ni strinjal z idejo o dolgoročni okupaciji države. Poznan je kot zunanjepolitični jastreb in trdi, da se je dolgoletna vladavina zahoda v svetovni politiki zdaj naravno končala.

FOTO: Youtube

V pogovoru s kolumnistom New Statesmana Brunom Maçãesom je razkril svoje poglede na vojno – vključno s kontroverznimi izjavami o ukrajinski državnosti in denacifikaciji, prihodnosti liberalnega mednarodnega reda, a zastrašujočimi napovedmi, kaj bi se lahko zgodilo, če Rusija izgubi bitko v Ukrajini. Karaganov je povedal, da je že 25 let trdil, da bi izbruhnila vojna, če bi se Nato in zahodna zavezništva razširila predaleč, in da je Ukrajina še posebno občutljivo območje. V treh ali štirih letih bi se lahko zgodila vojna z zahodom, najverjetneje na ruskem ozemlju. To jasno kaže, da te vojne nima za boj proti Ukrajini, ampak izključno proti zahodni ekspanziji.

Jedrska vojna

»Kot zgodovinar vem, da je 5. člen pogodbe Nata brez vrednosti. Po tem členu, ki državi omogoča, da išče podporo pri drugih članicah zavezništva, se nihče ni dolžan dejansko boriti v imenu drugih, a nihče ne more biti povsem prepričan, da do takšnih zaostrovanj ne bo prišlo. Iz zgodovine ameriške jedrske strategije tudi vem, da je malo verjetno, da bodo ZDA branile Evropo z jedrskim orožjem. Toda tu še obstaja možnost za stopnjevanje in upam, da bo sklenjen nekakšen mirovni sporazum med nami in ZDA ter med nami in Ukrajino, preden gremo naprej,« pravi Karaganov. Na svetu je po njegovem na desetine krajev, kjer bi Rusija lahko imela neposreden konflikt z ZDA. Eskalacija za Karaganova pomeni poraz ali domnevni poraz v Ukrajini, zato bi Rusija izkusila eksistencialno grožnjo. »Ne bi izključil možnosti jedrske vojne. Živimo v popolnoma novi strateški situaciji.« Vendar za zdaj groženj Joeja Bidna ne jemljejo resno, ameriška administracija pa se je v njegovem imenu že opravičila. Ne verjame, da bodo ZDA neposredno vpletene v konflikt v Ukrajini, meni pa, da bi lahko bila Poljska prva, ki bo napadla ruske sile.