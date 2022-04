Imenujejo jo satanov sin, Francijo zradira v sekundi: to raketo je lansirala Rusija (VIDEO)

Rusija je v sredo objavila sporočila, da je testirala medcelinsko balistično raketo RS-28 Sarmat, ki je novo orožje v njenem jedrskem arzenalu, poročajo tuji mediji. V televizijskem predvajanju je vojska sporočila, da so raketo lansirali iz mesta Pljesečki na severozahodu države in je zadela cilje na polotoku Kamčatka na skrajnem vzhodu. Ime rakete je Satanov sin, Rusi pa trdijo, da lahko Francijo izbrišejo iz obličja zemlje.

Raketo so razvijali več let in testiranje rakete za Zahod ni presenečenje, a se je zgodilo ravno v času izjemnih geopolitičnih napetosti v času ruske vojne v Ukrajini. Raketo so začeli razvijati leta 2009 in so jo sedaj končali. Nadomestila naj bi dosedanji sistem R-36M2,ki je v Natovih krogih znan kot SS-18 Satan. Kot naslednica tega orožja raketa nosi zloglasni nadimek SS-Ks-30 Satan 2 ali Satanov sin.

Prenese lahko 10 ton bremena, kar pomeni, da lahko nanjo pričvrstijo 10 težkih jedrskih konic ali 15 lažjih, domnevno pa naj bi imela dometa do 18.000 kilometrov. Z obličja zemlje lahko izbriše države, ki so v velikosti Teksasa ali Francije, so zapisali lani ruski mediji.